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孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

記者田暐瑋／綜合報導

星二代孫安佐（孫健豪）近期風波不斷，前幾天才PO出和爸爸媽媽和好的溫馨影片，14日被爆出在參加《拳願之星》真人秀時，遭一旁評審當眾嗆：「X！我們今天已經忍你一整天了！」他忍不住動手掐對方脖子，立刻遭呼巴掌，兩人差點打起來，評審繼續嗆：「我沒在跟你鬧著玩！」他則是不斷碎念英文，現場氣氛尷尬，錄影也被迫中斷，2分49秒的過程影片全曝光。

▲孫安佐被打現場影片曝光。（圖／讀者提供）

▲孫安佐被打現場影片曝光。（圖／讀者提供）

根據讀者提供的現場影片可看到，孫安佐坐在評審席上準備對選手講評時，另名戴墨鏡的評審突然率先發難，不滿嗆：「我跟你講啦，你腦子有洞沒關係，但是也別進那麼多水啦，X！我今天已經忍你一整天了，真的，從頭到尾你憑什麼在這裡當評審？你懂格鬥嗎？你有沒有想過那些選手在台下被你評分是什麼心情？」

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孫安佐一開始看得出強壓不爽心情，聽到最後一句就動手掐住對方脖子，瞬間惹火對方反擊，朝臉呼了一巴掌，兩人戰火一觸即發，旁人見狀立刻上前拉住雙方制止，對方評審繼續罵：「我沒在跟你鬧著玩，我不像其他選手一樣，跟你鬧著玩！」但孫安佐繼續說著英文，接著一派從容地離開現場。

▲孫安佐被打現場影片曝光。（圖／讀者提供）

▲孫安佐被打現場影片曝光。（圖／讀者提供）

現場工作人員向《ETtoday》爆料指出，孫安佐這次擔任節目導師，當天在挑選選手的環節一直對選手周圍的人碎碎念又大小聲，讓一旁評審被惹火當眾反嗆，「現場氣氛很尷尬，節目組一度中斷拍攝，導致節目拍攝延時。」據《鏡週刊》報導，孫安佐經紀人表示日常小衝突無需過度擔心，紛爭可以在拳賽中解決，但也有人猜測可能是節目的宣傳效果，引發熱議。

▲孫安佐被打現場影片曝光。（圖／讀者提供）

▲孫安佐被打現場影片曝光。（圖／讀者提供）

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