大久保麻梨子談「婆媳問題」超有感！　方文琳看她眼神變了

記者黃庠棻／台北報導

舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》由導演李崗創辦並擔任現任執行長的財團法人影想文化藝術基金會製作，改編自台日混血作家「一青妙」的小說，講述她的母親「一青和枝」當年隻身嫁來台灣，努力融入當時台灣貴族「基隆顏家」的過程。

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》由導演李崗製作。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

方文琳在劇中飾演一青和枝的台灣婆婆，對婆媳的心境有共鳴，表示「婆婆跟媳婦的理念其實是一樣的，加入一個家庭後，就全心全意地為這個家庭付出，婆婆是以夫為貴，掌管整個家族的胃口、心情；媳婦從外地嫁來台灣的苦難更多，要學習語言、文化跟每個人的飲食喜好，她倆同樣的辛苦，都是一個女人為家庭的付出與辛勞。」

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▲方文琳談及《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》的婆媳關係。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

飾演一青和枝的大久保麻梨子，對劇中婆媳互動也非常有感，說道「我要演出一開始和枝完全不懂台語時，面對婆婆那種緊張的心情，以及學了一段時間的台語後，能帶著一點自信面對婆婆的轉變過程。」她回憶對戲時，方文琳的演技讓她感覺到自己角色真的進化了，表示「我可以感受到一青和枝蛻變後，文琳姐（婆婆）看我的態度也不一樣了，尤其完全接受我這個媳婦時的那個眼神變化，讓我印象很深刻。」

▲大久保麻梨子演著演著，發現方文琳的眼神不一樣。（圖／翻攝自Instagram／marilog0907）

方文琳二度演出《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》，其實劇中還同時分飾一青和枝在台灣的日本閨蜜，李崗分享劇中女性情感兩大看點，分別有兩場不能錯過的女人對戲，其中一場就是一青和枝與日本閨蜜，「初到台灣，在家中被嫌棄出身低而感到很喪氣時，另一名同樣嫁到台灣的日本前輩，到家中來探望和枝，告訴她什麼是『家』？家就是『認命』，命雖然不見得認妳，但妳要認它，要享受認命，活著就是希望。」兩個字說盡那個年代女人進入婚姻的使命，更是外國媳婦在異鄉的生存法則。

▲方文琳在《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》一人分飾兩角。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

李崗透露另一場兩女精彩對手戲則是「比命苦」，一青和枝的對照組是顏家幫傭「阿春」，他說道「人都只看到自己的苦，但看不到別人的苦。就像劇中礦工以為生到大少爺家會是天堂，那只是你的想像。同一家人，大頭家、夫人、少爺、少奶奶、傭人，從核心到外圍，其實只是苦的滋味不同。雖然和枝嫁來門不當戶不對，但總還穿金載銀、有人伺侯，氣還有地方發，但跟有個被拉去南洋當炮灰、有矽肺、會家暴、不知有沒有明天的礦工老公，還被迫講日文的女傭阿春比苦味，那阿春完勝，和本土苦瓜天后比起來，進口品種改良的苦瓜公主，算是甜瓜。」

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

劇中主人只要用台語喊一聲「阿春！」就會飛奔而來，飾演阿春的劇場演員榆丹也曾想過，在那份責任感跟明亮的笑容後面，到底是什麼支撐著她，思考了片刻說道「為了養家，沒有辦法陪伴在年幼的兒子身邊，阿春有自己的擔憂和無奈，她將香噴噴的豬腳送上主人的餐桌後，回廚房的路上，也會想起兒子可愛的臉龐，想著兒子今天好嗎？吃飽了嗎？」她認為和枝的出現，讓阿春有了難得的開心、放鬆時刻，兩人彷彿忘掉階級和種種煩惱，總是熱烈地討論要一起去買菜，「那個瞬間，不管演幾次，我都有心裡的燈被點亮了的感覺。」