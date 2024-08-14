大霈發文「幫媽集氣」露面親揭母病況　中暑暈眩竟引發小中風！

記者黃庠棻／台北報導

八大最新台劇《妳是我的姐妹》將於9月7日播出，今（14）日主演温貞菱與李霈瑜（大霈）出席媒體茶敘。其中，大霈被問到7月底在臉書發文寫下「幫媽媽集氣，加油加油加油歐」一事，她才透露原來當時媽媽因為中暑關係送醫，才被檢查出有「小中風」，引起眾人擔心。

▲温貞菱、李霈瑜（大霈）出席《妳是我的姐妹》茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

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大霈聊到媽媽的病情，透露當時母親嚴重暈眩、嘔吐、吃不下飯，每天都躺在床上睡覺長達22小時，這個狀況持續了約有幾週，家人覺得不對勁趕緊把母親送到急診室，過程中把所有檢查都做了一遍，就連抽骨髓都做了，後來才被醫師告知媽媽是因為中暑所以「小中風」。

▲大霈發文「幫媽集氣」。（圖／翻攝自Facebook／李霈瑜 大霈）

接著，大霈進一步透露，不曉得媽媽是怎麼中暑的，因為母親也沒有到外面曝曬，可能是因為天氣太熱，加上媽媽有了年紀，所以才引發小中風，所幸在住院10天過後，經過治療目前已經恢復得差不多了，只是因為不舒服的時候都吃不下，所以在短短半個月內瘦了4、5公斤。

▲大霈還原母親小中風的過程。（圖／記者周宸亘攝）

《妳是我的姐妹》是金獎編劇溫郁芳繼《她和她的她》之後，推出的暖心親情作品，演員集結温貞菱、李霈瑜（大霈）、張軒睿、林美秀、陳竹昇、林哲熹、林思宇、徐鈞浩等，劇情從互看彼此不順眼的兩姐妹出發，明明生長在同一個家庭，卻有著強烈的對比。