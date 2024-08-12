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5歲姐弟戀甜出汁！林智妍自招私下「唱歌給李到晛聽」　臉紅害羞了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女演員林智妍在戲劇《黑暗榮耀》扮演惡女角色爆紅，她因戲結緣男友李到晛，兩人殺青後大方認愛，每回頒獎典禮都會放閃致謝對方，這對相差5歲的姐弟戀受到很多粉絲喜愛。近日，林智妍為了宣傳電影出演歌手成始璄的談話性節目，談起私下與男友的互動甜到出汁，引起陣陣驚呼聲。

▲林智妍自招私下「唱歌給李到晛聽」　臉紅害羞了。（圖／翻攝自成始璄YouTube）

▲林智妍很喜歡聽戀人唱歌給自己聽。（圖／翻攝自成始璄YouTube）

林智妍與李到晛愛得大方、感情穩定，男方現在服役中，但過去曾被拍到休假時陪她約會，兩人也會在頒獎典禮上提到感謝對方。近日，林智妍出演節目，主持人為資深歌手成始璄，她主動開啟話題「我想像之中，前輩是會在睡覺前唱晚安曲給愛人聽的人，如果是我，我就會一直叫您唱歌。」

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▲▼ 5歲姐弟戀甜出汁！林智妍自招私下「唱歌給李到晛聽」　臉紅害羞了。（圖／翻攝自成始璄YouTube）

▲▼林智妍自招私下會唱歌給李到晛聽。（圖／翻攝自成始璄YouTube）

▲▼林智妍自招私下會唱歌給李到晛聽。（圖／翻攝自成始璄YouTube）

但成始璄反而回答：「照理來說，一般人不論是不是歌手，會為了某個人唱歌嗎？這對我來說很難為情。」他反問林智妍「妳有唱歌給誰聽過嗎？」隨口一問卻意外釣出了甜蜜答案。

▲▼ ▲▼ 5歲姐弟戀甜出汁！林智妍自招私下「唱歌給李到晛聽」　臉紅害羞了。（圖／翻攝自成始璄YouTube、李到晛IG）

▲林智妍與李到晛穩定交往中。（圖／翻攝自成始璄YouTube、李到晛IG）

林智妍害羞笑答：「我好像還是會唱歌給情人聽。」如果對於某首歌曲的歌詞有同感，她就會唱歌分享給對方，又或者是「跟對方一起唱」，話題聊到情人，她臉上露出羞澀笑容，小倆口的日常甜蜜生活曝光。

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林智妍, 李到晛

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