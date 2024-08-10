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HowHow看宇多田光演唱會悲劇了！沒帶證件「4衰事」連發：不知能否聽到

記者劉宛欣／綜合報導

日本國民天后宇多田光出道25年首度來台，經典夯歌〈First Love〉深受廣大歌迷喜愛，傳唱至今，她10日起一連兩天在台北小巨蛋開唱，看到1.1萬名粉絲等了她25年，讓她相當感動。許多名人也沒有放過朝聖天后演唱會的機會，百萬網紅HowHow 10日卻在Instagram分享了自己搞錯演唱會時間，引發的一連串悲劇。

▲▼宇多田光小巨蛋開唱神曲〈First Love〉　內疚哭了：花25年才來⋯。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、攝影cherry chill will.）

▲宇多田光出道25年首次來台開唱。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、攝影cherry chill will.）

HowHow 10日透過Instagram發文，灰底白字無奈寫下今天去小巨蛋看演唱會的一連串衰事，宇多田光演唱會表定下午5點開演，他卻記錯了時間，壓線抵達小巨蛋，沒想到領票時才發現自己忘了帶證件，衝回家拿，把車子開出停車場不慎刮出了超大的刮痕，回到家拿好證件準備搭計程車出門，卻已經5點45分，直接錯過將近一半的演出，直呼「等等不出道能不能聽得到一首」。

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▲HowHow朝聖宇多田光演唱會卻發生一連串衰事。（圖／翻攝自HowHow Instagram）

▲HowHow朝聖宇多田光演唱會卻發生一連串衰事。（圖／翻攝自HowHow Instagram）

▲HowHow朝聖宇多田光演唱會卻發生一連串衰事。（圖／翻攝自HowHow Instagram）

宇多田光10日晚間在小巨蛋帶來首場在台灣的演唱會，看到萬名粉絲等了她25年，演唱會尾聲時，她感性表示舞台旁的大螢幕是特地加的「希望能讓大家都可以看得到，這次是25週年巡迴演唱會，我想跟大家一起慶祝25週年，因為一直感受到大家的支持」，她忍不住哭了，內疚地用英文道歉：「我一直都知道大家在支持著我，一直想說要來，但我花了25年，才來到這裡，我很抱歉。」

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宇多田光, HowHow

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