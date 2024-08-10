(G)I-DLE攻蛋2萬張票「5分完售、25萬人瘋搶」　主辦回應加場了

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團(G)I-DLE近日以首爾為起點，展開亞洲巡迴演唱會，她們10月5、6日即將來到台北小巨蛋開唱，門票分2階段開賣，10日全面啟售2萬張票全部完售，線上湧入25萬人搶票，再次見證(G)I-DLE在台人氣居高不下。

▲(G)I-DLE台北小巨蛋演唱會開賣，2萬張票5分鐘完售。（圖／翻攝自IG）



(G)I-DLE首度攻蛋，尤其成員葉舒華再度回到家鄉開唱，台灣NEVERLAND卯起來搶票支持偶像，10月5、6日連續兩天演出，門票分2階段開賣，先採取會員制購票，然後才是10日全面啟售，主辦單位KKLIVE於10日透露「2萬張門票約5分鐘內完售，線上最高人數25萬。」

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▲▼(G)I-DLE 人氣居高不下。（圖／翻攝自Instagram／official_g_i_dle）



團體人氣相當高，眾多粉絲表示沒買到票，主辦單位KKLIVE也在臉書提醒歌迷，「勿將購票成功的資料頁面截圖公告在網路上，以防不肖份子將其資訊用來詐騙消費者」，另外不要購買來路不明之票券，黃牛盛行千萬別上當。

此外，主辦正整理逾期未完成結帳之票劵，下午2點釋出重新販售，粉絲還有最後搶票機會。至於是否會有加場？主辦單位回應《ETtoday》：「我們會再與韓國經紀公司、場地方共同溝通評估，如有進一步消息會在KKLIVE社群公佈。」