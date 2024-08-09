陳怡叡曬泳裝辣照！反差淡妝加「超兇事業線」掀網暴動：太犯規

記者顧齊祐／綜合報導

樂天女孩成員陳怡叡（Yuri）因甜美的臉蛋、姣好的身材，有著「最正啦啦隊女神」的封號，深受許多粉絲喜愛。今（9日）她在社群平台曬出了一系列出國度假時拍的辣照，大方展現好身材，讓網友們大飽眼福。

▲樂天女孩陳怡叡有「最正啦啦隊女神」的封號。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

陳怡叡今（9日）在Instagram發布了多張出國旅遊時的美照，畫面中她穿著黑白條紋泳裝，加上針織深V小背心，再套上一件白色薄長袖，露出事業線與小蠻腰，大方展現姣好身材，下半身則是寬鬆的條紋長褲。

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▲陳怡叡穿著深V小背心，大方展現好身材。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

陳怡叡放下一頭棕色長髮，對鏡頭燦爛微笑，還能發現她的臉上與以往濃妝不同，這次只有淡淡的妝容，整個人顯得更加清秀，散發女神氣質。她也在貼文中寫道「一路下雨，也要盡興，樂在其中」。

▲陳怡叡臉上只有淡妝，整個人顯得更加清秀。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

美照發布之後，吸引網友們圍觀，紛紛留言表示「太犯規了」、「除了美還是美」、「有夠辣身材又好」、「妳的笑容可愛」、「又辣又美開心最重要」。