直擊／aespa神曲〈Drama〉霸氣登場　「奶音講中文」9千人塞爆林口

記者吳睿慈／桃園報導

南韓人氣女團aespa連續3天在林口體育館開唱，9日揭開台灣站巡演首日，吸引9千名歌迷朝聖。她們4人穿著黑與紅色華麗禮服，氣勢十足從2樓升降舞台現身，第一首歌就帶來破億神曲〈Drama〉，4位女王滂薄登場接著唱〈Black Mamba〉，大秀趴地「蠍子舞」，台灣MY（官方粉絲名）全場叫瘋、音量大到幾乎掀頂。

▲aespa首度在台灣舉辦專場。（圖／記者黃克翔攝）



「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : Parallel Line」台灣站9日在林口體育館開眼，aespa首度在台灣舉辦專場，由中國籍成員寧寧打頭陣親切帶領成員問候，「先給大家打個招呼，大家好我們是aespa。」成員特地學了中文「大家好」，分別自我介紹，Karina甜喊「好久不見」、Giselle打招呼「過得好嗎？」Winter則是露出燦爛笑容說「很高興」，秀出所學單字，歌迷回以熱烈歡呼聲。

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▲▼aespa帶來精彩舞台演出。（圖／記者黃克翔攝）



4人原本站在舞台尾端，Winter主動說：「大家等很久了嗎？那我們要不要走近一點呢？」她們移駕往前，Karina表示「今天好像很熱」，寧寧嘴甜補充「因為大家很熱情」。

▲王彩樺帶兩女兒來看演唱會。（圖／記者黃克翔攝）



8月開唱正值炎熱夏天，她們帶來清涼無比的歌單，先從〈Drama〉、〈Black Mamba〉、〈Salty & Sweet〉、〈Supernova〉、〈Mine〉唱到〈llusion〉，就連服裝都很有誠意，秀出纖腰、美胸，歌迷眼睛大吃冰淇淋，成員的互動也是一大看點，在唱到〈Long Chat〉時，Karina故意搔癢Winter，小倆口在台上打鬧，全場尖叫。