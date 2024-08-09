蕭彤雯霸氣挺林郁婷！　轟台人跟風霸凌：被仇恨值蒙蔽的弱智

記者王靖淳／綜合報導

台灣奧運拳擊國手林郁婷最近遭作家J.K.羅琳影射攻擊性別，引發全球關注，雖然有許多台灣藝人紛紛挺身而出，公開發文聲援林郁婷，不過卻有部分台灣人拿林郁婷的性別大作文章。為此，媒體人蕭彤雯今（9）日也發文表達對此事看法，同時也痛批：「請問和林郁婷一起在這塊土地上生活，還跟著講些有的沒的的人，你們到底有什麼毛病？沒腦沒判斷力沒邏輯，才真正是被莫名其妙的仇恨值所蒙蔽的弱智！」

▲蕭彤雯平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）

蕭彤雯指出，林郁婷完全符合現行國際奧會的參賽資格，對於那些質疑她性別的聲音，她認為這些質疑毫無根據，並直言:「性別疑慮的相關影射，沒有一樣拿得出證據，這本質上就是誣蔑造謠。」蕭彤雯進一步批評，那些要求林郁婷出示某些檢測結果以證明清白的人，實際上是在進行一種不合理的邏輯推斷，這種無憑無據的指控，即使在法律上，檢察官都不會起訴。她強調，國際奧會已相當於「檢察官」，他們認為林郁婷沒問題，那林郁婷就不需要再額外證明什麼。

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▲林郁婷最近飽受性別爭議。（圖／翻攝自Instagram／boxing_ting）

最後，蕭彤雯批評那些在國內跟著國外網路霸凌聲音起哄的人，直言這些行為與愛國無關，完全是邏輯問題。她質疑，這些人在面對自己國家的運動員時，為何會站在對立面，甚至影射他們是「被莫名其妙的仇恨值所蒙蔽的弱智」，並於文末替林郁婷鼓勵打氣寫道：「林郁婷加油，自己的選手自己挺。」貼文曝光後，吸引不少網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下「超認同」、「說得好」等留言表示支持。

【蕭彤雯臉書全文】

我真的不懂，為什麼會有跟林郁婷一樣持中華民國護照的人，也在她的性別問題上作文章？還跟著說什麼「對女性運動員不公平」？

首先，她完全符合現行國際奧會參賽資格。

其次，各種性別疑慮的相關影射，沒有一樣拿得出證據，這本質上就是誣蔑造謠。她就不是！安這麼多可能性給她，現在是怎樣？真把她當生化人了？

最後，那些說「為什麼不出示某某檢測結果，就可以證明自己的清白呀」的人：我今天可以無端指控你偷我東西（理由是去年也有人說你偷他東西但他沒證據），然後要你自己想辦法證明你不是嗎？

沒有任何證據的指控，連檢察官都不會起訴！你何須證明？

國際奧會現在就檢察官啊！他就覺得林郁婷沒問題，那被誣指的郁婷需要「自己」去證明什麼？

這跟愛不愛國、挺不挺自己人無關，就是邏輯問題！

某些參賽國家及國外網路上的各種霸凌，我可以理解，因為他們有利害關係，有些打著什麼女權旗幟的，說穿了、我就問一句：如果這兩位女拳手是代表他們國家打進奧運金牌戰，你認為他們會這樣嗎？

那請問和林郁婷一起在這塊土地上生活，還跟著講些有的沒的的人，你們到底有什麼毛病？

這事兒可不是「支持=瞎挺」、「逆風=優越」！沒腦沒判斷力沒邏輯，才真正是被莫名其妙的仇恨值所蒙蔽的弱智！

#林郁婷加油 #自己的選手自己挺