羅志祥推新歌談失智 　竟遭大咖金馬影后開噴：這麼難聽的歌

記者蔡琛儀／台北報導

羅志祥（小豬）推出新專輯《舞狀元》，新歌〈我還能怎麼伴〉，以阿茲海默症患者的家庭為背景，探討現代家庭也許會面對的照護者心聲，MV由導演殷振豪掌鏡，小豬親自主演罹患阿茲海默症的患者，並邀請到金馬、金鐘雙料國際級影后楊貴媚飾演照顧者，兩人默契十足，演出感人肺腑的親情故事。

▲羅志祥新歌〈我還能怎麼伴〉探討失智議題 。（圖／華納提供）

小豬分享：「當第一時間知道可以跟貴媚姐合作，真的很驚喜也很榮幸！」出道多年的楊貴媚則是第三次出演MV，她更故意開玩笑說：「這麼難聽的歌我怎麼可能不來！」更大讚兩人對戲很快就有了默契，下次若合作長片一定沒問題。

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而楊貴媚提到會答應邀約，一方面主要是覺得這支MV的故事非常有意義：「我自己現實生活中也是照顧者，對於劇本中母親的角色非常能感同身受，過去從許多偶像劇和電影中對小豬的印象是很活潑和搞笑的人 ，沒想到這次相處下來，發現小豬私下還保有很天真的一面。」小豬說，其實在與楊貴媚對戲時很緊張，讓楊貴媚忍不住笑虧：「我不相信！你混過大江南北看過各種場面，怎麼可能會緊張！」

▲▼羅志祥邀請楊貴媚助陣MV，讓他直呼超緊張。（圖／華納提供）

小豬也分享：「這次的歌曲跟MV所講述的故事，或多或少也許都在大家生活周遭中發生，現在聽到最年輕的患者年僅35歲，希望大家能開始關心照顧與被照顧者無論是身體或是心理的狀態。」他也透露MV中最具挑戰的一場戲，是當突然恢復意識時，和母親道歉但又突然發病的片段，因為若前面演得太平淡，可能感受不到後面的放空，若前面哭得太慘又很難在那麼短的秒數把情緒收回來，因此情緒的平衡點相當難掌握。