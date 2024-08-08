啦啦隊女神偶像是5566！首登《飢餓》圓夢見到王仁甫「興奮傳訊給媽」

記者孟育民／台北報導

農曆7月新竹城隍廟展開一年一度的城隍祭活動，中視綜藝節目《飢餓遊戲》日前也到新竹拍攝，不僅到訪城隍廟，更品嘗許多新竹美食，而主持人之一的王仁甫，剛成功征服250公里的蒙古極地馬拉松，製作單位特別為他企劃「美食馬拉松」主題，藉品嚐道地小吃「食補」一下，而當集來賓還有黃小柔、王以路、檸檬、卞慶華、趙正平等人。

▲《飢餓遊戲》王仁甫（左起）、檸檬、趙正平。（圖／中視提供）



王仁甫分享在蒙古挑戰極地馬拉松時只能吃乾燥的食物，還透露出發前，女兒樂樂還調侃他「明明是個睡得要好、又怕太陽太亮、睡覺又不能夠熱、又要吃得好的小公主，你為什麼要去蒙古虐待自己」，當下王仁甫便回了女兒一句：「爸爸這麼Man，你不要侮辱我。」結果他去蒙古第二天，就跟所有的團員說「我覺得我是小公主（沒錯）」，接著話一轉，王仁甫便對趙正平說，「那個是你沒有辦法去的世界啦，你做不到啦，不然你也去試試看，證明你自己。」但趙正平竟沒被激怒：「我這年紀不需要做一些…自取其辱的事情。」幽默反應眾人笑翻。

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▲檸檬首登《飢餓遊戲》心情興奮。（圖／中視提供）



錄影當天，王仁甫、蔡黃汝和檸檬、趙正平碰巧分配到同一隊，遊戲過程，被封為「檸魂歌姬」的啦啦隊女孩檸檬，首登《飢餓遊戲》既開心又緊張，因為她從小就是5566的鐵粉，至今每一場演唱會都到場追星，而且成員中她最喜歡的就是王仁甫，她曾為了想跟偶像一起錄影，多年前還私訊節目粉專報名，這次如願以償，錄影當天一大早她便興奮地傳訊息給媽媽，還當著王仁甫的面秀出對話框，而鐵粉當前，王仁甫則一度後悔提及自己是小公主的事，深怕形象破滅。