記者蔡琛儀／專訪

台語歌手蔡家蓁出身自選秀節目《明日之星》，也曾三度入圍金曲獎，是台語界備受看好的。適逢近日鬼月，她也分享自己曾經在比賽期間在攝影棚疑似中邪，事後去收驚竟被告知「你後面有三個小孩跟著你」，讓她嚇出一身冷汗。

▲蔡家蓁曾在錄影時中邪。（圖／翻攝蔡家蓁臉書）

蔡家蓁回憶當時狀況，正逢已經闖到幾乎是最後的關卡，她唱完後心情不太好，就去攝影棚後面休息，沒想到突然控制不住情緒開始爆哭、尖叫，戰友曹雅雯見狀趕快衝過來關心，還給她握著自己的佛珠，但蔡家蓁依然控制不住自己的情緒，淒厲的叫聲甚至大到現場觀眾都聽到，很快就開始有騷動。

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其他戰友也聞聲而來，有人拿聖經放在她頭上，也有兩三個人試圖把她扛到休息室，但她全身癱軟，重到大家都扛不動，原本也在場的媽媽本來打算讓她不要錄影了，但因她是衛冕者，且已經闖到後面的關卡，突然不錄有點奇怪，後來蔡家蓁在曹雅雯、張文綺等人陪同下離開攝影棚到外面透氣，過了1、2小時才終於清醒，但前面發生的事情卻全都不記得。

▲蔡家蓁曾三度入圍金曲獎。（圖／翻攝蔡家蓁臉書）

當時還沒受洗的蔡家蓁，事件之後也去給人收驚，竟被說身後有三個小孩跟著她，她後來回想可能當時常常找一些人煙罕至的地方練唱，加上那時候磁場低，因此吸引某些「東西」跟著她。