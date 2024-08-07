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劉亞仁悲痛喪父！　「爸爸長期受疾病所苦」享壽67歲

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員劉亞仁現在因涉嫌使用8種非法藥物，以及涉嫌性侵男子的關係，形象一落千丈，且目前都還在訴訟階段。今（7日）面臨父親因病去世，悲痛守在靈堂。

外送稿用 ▲▼劉亞仁。（圖／視覺中國CFP）

▲劉亞仁喪父。（圖／視覺中國CFP）

綜合韓媒報導，劉亞仁的父親嚴永仁今天因長期病痛離世，享壽67歲。靈堂設在大邱天主教大學醫院的殯儀館，告別儀式將於9日當地時間上午9時30分舉行，墓地位於明福公園。劉亞仁全程守在爸爸身邊，正經歷喪父之痛。

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另外，劉亞仁目前正因涉嫌吸毒而接受審判中，他被指控在2020年9月至2022年3月期間共181次使用異丙酚，並於2021年5月至2022年8月期間非法購買他人名義的安眠藥。檢方於上月24日求刑四年徒刑、罰款韓幣200萬元（約台幣5萬元）及追繳金約韓幣150萬元（約台幣3.75萬元）。

不只如此,劉亞仁上個月因涉嫌同性性侵被立案，一名30歲男性出面指控在龍山區某公寓內睡覺期間遭劉亞仁性侵。而劉亞仁法律代理人方正賢律師則否認「這不是真實的事情」，並呼籲「請避免不必要的猜測」。

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