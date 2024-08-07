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無偶像包袱完整呈現！人氣男團Ozone實境電影來了

記者許逸群／台北報導

台灣首部男團實境電影《Ozone青春冒險》，除收錄綜藝裡精彩畫面外，更有他們首次在台北流行音樂中心舉辦演唱會與首爾拍攝MV等等珍貴的幕後直擊。他們今（7日）舉辦北中南一連八場特典場與超過2000位影迷見面，早上凌晨兩點就準備妝髮，天還沒亮就準備啟程前往高鐵南下。

▲▼台灣首部男團實境電影《Ozone青春冒險》。（圖／寬想國際娛樂提供）

▲台灣首部男團實境電影《Ozone青春冒險》。（圖／寬想國際娛樂提供）

Ozone在拍攝過程中，挑戰許多從未有的經歷與任務。煥鈞分享：「如果不是因為錄製團綜，應該一生都很難有這樣的體驗機會。」本身體能就相當好的文廷對於體育競賽印象深刻，他說：「喜歡競賽中大家一起努力互相加油打氣的氛圍，整個向心力很強。」

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▲▼台灣首部男團實境電影《Ozone青春冒險》。（圖／寬想國際娛樂提供）

▲電影中紀錄了許多幕後畫面。（圖／寬想國際娛樂提供）

祖安透露自己本就喜歡看大逃殺類型的綜藝，能夠在自己團體裡的拍攝過程中玩到，也算是幫自己圓了一個夢！子翔認為拍攝「我的少女時代」與團員穿起高中制服，讓他回想起高中真的是很熱血又同時追夢的過程，這種感覺真的很難再找回來。

談到推薦粉絲觀看的理由，隊長祖安說：「粉絲可以看到丟掉偶包的Ozone，且可以一起回顧成團的過程，近期喜歡我們的粉絲也可以透過電影快速認識Ozone。」子翔直喊：「距離團綜拍攝也有一段時間了，有點忘記那個時候的純真和快樂，希望能跟O.A.O.一起找回！」電影在7日起於威秀影城上映。

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Ozone青春冒險, Ozone

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