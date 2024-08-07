圖文／鏡週刊

曾以「音樂美少女」之姿參加選秀的前黑澀會美眉黃以欣遭爆賣假貨！另名知情人士B先生指出，黃或許是夜路走多了，最終還是遇到鬼，之前就有懂得門路的客人向她購買包包，發現商品是假的，黃又卸責不處理，因此憤而提告，黃卻仍龜縮在美國，不願回台面對而慘遭宜蘭地檢署發布通緝；她擔心若受到境管，會讓經營已久的台灣市場受到波及，才在今年一月回台歸案，沒想到如今又遭網友檢舉提告。

B先生和黃相當熟識，也知情她販賣假貨的操作手法，曾勸她不要這麼做，但黃竟向他表示：「我覺得做的正（正的），都不賺錢。」不久，黃的賣場就出現消費糾紛，一位民眾反映，將向黃購買的包包轉賣，卻被接手的買家發現是假貨，揚言要她妥善處理，不然就要報案。

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▲投訴人曾勸黃不要賣假貨，但她竟表示做正品生意不賺錢。（讀者提供）

為此，B先生責備黃說：「我就勸過妳不要採購假貨，妳不聽還直接賣，結果呢？出事了吧！妳愛面子，所以不敢承認，對吧？」不料，黃女竟惱羞成怒，回嗆：「香奈兒的事我有不承認嗎？我承認啊！然後呢？你能怎麼樣？我就問你想怎麼樣？」堅不認錯還大言不慚的態度，讓B先生聽了相當心寒。

除了賣假精品外，認識黃女近20年的C小姐也加碼爆料，指早期黃借用她的名義開設公司，並聘請她當員工，她幫黃向友人商借多個銀行帳號和地址，還要收款、收貨、載貨，更得24小時待命回覆客戶訊息，甚至身兼企劃人員及會計職務，招募、培訓員工也一手包辦，每月卻只領2萬到4萬元不等的薪水，可說付出與薪資完全不成正比。

▲黃在IG和網路賣場上都標榜絕對正品，要民眾安心購買。（翻攝sherrie_luxury IG）

原本C小姐念在2人情誼，仍耐心付出，黃也不斷跟她畫大餅，宣稱只要C小姐業績達標就會發獎金，卻一次都沒給過，甚至還對她百般刁難，完全不顧C小姐離婚獨自撫養2個小孩的困境，最後還惡意將她解僱，再把公司轉移到黃父名下，過河拆橋的行為讓她感到相當失望。

投訴人一致認為，黃以欣無論是做生意或做人，幾乎完全沒有誠信可言，若照她宣稱的「假一賠十」來算，不管是她的代購事業或人格信用都早已破產，希望黃能誠實面對自己的錯誤行為，盡力補償受騙上當的消費者，並且不要再犯。

針對相關指控，本刊透過黃女LINE官方帳號及臉書社團私訊向其查證，但至截稿前均未獲回應。



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