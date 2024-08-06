KID雙腳受傷「忍痛衝浪」豁出去了！　峮峮在旁感動：好像看自己的小孩

記者孟育民／台北報導

本週的《星光雲！RUN新聞》放暑假囉！KID和峮峮一起來到宜蘭進行兩天一夜的暑假小旅行。兩人這次來到外澳體驗噴射衝浪，而膝蓋都是傷的KID居然不顧疼痛下水，表示因為難得峮峮也願意，KID笑說：「我今天也是第一次要玩這個活動，我也是很興奮！」

▲▼KID腳受傷還是衝浪。（圖／ETtoday）

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一次在鏡頭前下水的峮峮全副武裝，甚至還穿襪子，被虧是「玩水的千金」，而KID則自嘲是保鑣。在體驗噴射衝浪後，讓KID忍不住說：「超難的，而且浪超大，而且我腳一直磨。」雖然腳受傷不方便，但他還是不放棄：「我一定要站上去。」

▲KID有不服輸的精神。（圖／ETtoday）

在旁先觀察的峮峮覺得自己無法完成挑戰，直接放棄，表示：「我們剛剛就看你（KID）中間一度已經整個站起來，但是剛剛有說男生要站起來比女生難，因為男生的身高，女生比較小隻，所以阻力比較低。」

▲峮峮在岸上看KID，內心充滿佩服。（圖／ETtoday）



錄影當天浪超大，KID經過努力終於在衝浪板上站起來，讓眾人都相當欽佩，峮峮感動表示：「他真的努力很久，好像看到自己的小孩。」KID分享感想：「我現在整個手沒力！我整個累到虛脫。我如果明天再來一次就會上手，我沒有明天了，你（教練）短時間內不會看到我，我先養傷。」更喊話峮峮，「妳可能連試都不要試，那個浪太大。」

