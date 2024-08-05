Albee發燒全身痛到狂抖！　「體況亮紅燈」曝心聲

記者王靖淳／綜合報導

女星Albee（范乙霏）平時會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，今（5）日她有感而發地發文寫下昨（4）日直播的心情，同時也透露，她在直播結束後不久，突然發燒並全身痛到狂抖，甚至無法下床拿退燒藥，所幸最後退燒且症狀獲得緩解。

▲Albee平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

Albee透露，她在今（5）日早上7時多突然發燒，不僅全身劇痛、瘋狂發抖甚至過度換氣，這讓她的好友們非常擔心，幾乎要一起衝到她家帶她去急診。不過，Albee堅持讓自己的身體試圖克服這次身體的不舒服，最後也退燒了。為此，Albee對那些用愛關照她的人表示感謝，並認為那些愛意仍舊存在她的生活中，就像那些美味的菜肴一樣深刻，「謝謝曾經用愛餵養我的每一個人，吃進嘴裡的每一道菜，都是你們留在我身體裡的愛。」

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▲Albee發文透露自己發燒。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

Albee提到，昨（4）日直播時有觀眾點播一首歌，是她小時候非常喜愛的歌曲《身體健康》，這首歌勾起她對過往美好記憶的懷念，尤其是那句歌詞「我只怕感冒的我，嚐不到你為我做的菜有多浪費」，讓她一度感動落淚。這一刻，讓Albee想起母親親手做的菜，也讓她回憶起那些充滿愛的時刻。為此，Albee有感而發表示，無論發生什麼事，只要能夠和所愛的人一起坐下來享用一頓飯，就足以讓一切變得沒那麼糟糕。