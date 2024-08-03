直擊／呀勒呀勒！〈晚安大小姐〉TANAKA執事服現身　白手套合體邊荷律

記者吳睿慈／台北報導

南韓洗腦神曲〈晚安大小姐〉由團體ASMRZ所唱，成員TANAKA（田中雪男）雖然是韓國人，但人設為日本籍，因此出現都講日文，歌曲在台掀起「呀勒呀勒」風潮後，他本人3日驚喜現身台北大巨蛋棒球賽事現場，穿著執事服坐在觀眾席，掀起全場暴動，嗨喊「居然是本人」。

▲▼TANAKA現身台北大巨蛋。（圖／記者李毓康攝）



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台北大巨蛋3日賽事為中信兄弟對上富邦悍將，除了「小野馬」泫雅是本場壓軸表演嘉賓外，神曲〈晚安大小姐〉 成員TANAKA也以神秘嘉賓身分登場，他穿著執事服，戴著鍊條細框眼鏡，以及旁分長瀏海驚喜現身，他與李丹妃、邊荷律帶來一首〈晚安大小姐〉。

TANAKA這次隻身來台，成員NEEDMORECASH雖沒有一同前來，但現場球迷看到他，依舊給予熱情支持、響起轟動尖叫聲，背景音樂「呀勒呀勒」播出後，觀眾跟著一起律動，氣氛超嗨，他身為神秘嘉賓登場，官方事前並未曝光消息，5局現身時令大家都很驚喜。

TANAKA此趟來台除了為擔任中信兄弟演出嘉賓，4日也將在西門町現身參加活動，粉絲動員嗨喊「想要朝聖本人」、「本尊居然來了」。另外，他的所屬團體ASMRZ於9月也會再度來台參加「JAM JAM ASIA」北流所打造的音樂節活動。

▲TANAKA合體李丹妃、邊荷律。（圖／記者李毓康攝）