ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／呀勒呀勒！〈晚安大小姐〉TANAKA執事服現身　白手套合體邊荷律

記者吳睿慈／台北報導

南韓洗腦神曲〈晚安大小姐〉由團體ASMRZ所唱，成員TANAKA（田中雪男）雖然是韓國人，但人設為日本籍，因此出現都講日文，歌曲在台掀起「呀勒呀勒」風潮後，他本人3日驚喜現身台北大巨蛋棒球賽事現場，穿著執事服坐在觀眾席，掀起全場暴動，嗨喊「居然是本人」。

▲▼TANAKA 晚安大小姐 場邊應援表演。（圖／記者李毓康攝）

▲▼TANAKA現身台北大巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

▲▼TANAKA 晚安大小姐 場邊應援表演。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北大巨蛋3日賽事為中信兄弟對上富邦悍將，除了「小野馬」泫雅是本場壓軸表演嘉賓外，神曲〈晚安大小姐〉 成員TANAKA也以神秘嘉賓身分登場，他穿著執事服，戴著鍊條細框眼鏡，以及旁分長瀏海驚喜現身，他與李丹妃、邊荷律帶來一首〈晚安大小姐〉。

TANAKA這次隻身來台，成員NEEDMORECASH雖沒有一同前來，但現場球迷看到他，依舊給予熱情支持、響起轟動尖叫聲，背景音樂「呀勒呀勒」播出後，觀眾跟著一起律動，氣氛超嗨，他身為神秘嘉賓登場，官方事前並未曝光消息，5局現身時令大家都很驚喜。

TANAKA此趟來台除了為擔任中信兄弟演出嘉賓，4日也將在西門町現身參加活動，粉絲動員嗨喊「想要朝聖本人」、「本尊居然來了」。另外，他的所屬團體ASMRZ於9月也會再度來台參加「JAM JAM ASIA」北流所打造的音樂節活動。

▲▼TANAKA 晚安大小姐 場邊應援表演。（圖／記者李毓康攝）

▲▼TANAKA 晚安大小姐 場邊應援表演。（圖／記者李毓康攝）

▲▼TANAKA 晚安大小姐 場邊應援表演。（圖／記者李毓康攝）

▲▼TANAKA 晚安大小姐 場邊應援表演。（圖／記者李毓康攝）

▲TANAKA合體李丹妃、邊荷律。（圖／記者李毓康攝）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

推薦閱讀

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

林郁婷打贏致意對手遭無視！　前國手女星見「無禮1態度」怒：不尊重人

林郁婷打贏致意對手遭無視！　前國手女星見「無禮1態度」怒：不尊重人

王齊麟視訊女友伸舌頭比愛心！激鬥3局進金牌戰…陳詩媛4字曝他反應

王齊麟視訊女友伸舌頭比愛心！激鬥3局進金牌戰…陳詩媛4字曝他反應

王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常

王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常

麟洋金牌戰對中國！微博球迷傻眼「這倆平時裝死奧運發瘋」憂：看不到轉播

麟洋金牌戰對中國！微博球迷傻眼「這倆平時裝死奧運發瘋」憂：看不到轉播

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

直擊／被問女婿詐騙案！　余天一聽火大「痛甩記者巴掌」畫面曝光

直擊／被問女婿詐騙案！　余天一聽火大「痛甩記者巴掌」畫面曝光

葉安婷再度反擊 傷害已造成　絕對要告對方到底

葉安婷再度反擊 傷害已造成　絕對要告對方到底

吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰

吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰

鄭中基下月高雄開唱　突宣布「離開歌壇」還開除經紀人！

鄭中基下月高雄開唱　突宣布「離開歌壇」還開除經紀人！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

林郁婷打贏致意對手遭無視！　前國手女星見「無禮1態度」怒：不尊重人

王齊麟視訊女友伸舌頭比愛心！激鬥3局進金牌戰…陳詩媛4字曝他反應

王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常

麟洋金牌戰對中國！微博球迷傻眼「這倆平時裝死奧運發瘋」憂：看不到轉播

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

直擊／被問女婿詐騙案！　余天一聽火大「痛甩記者巴掌」畫面曝光

葉安婷再度反擊 傷害已造成　絕對要告對方到底

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

晚安大小姐, TANAKA

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 趙露思珠寶宣傳照成災難！品牌公關譏「廉價」粉絲崩潰：在幹嘛？
  2. 超地獄！阿吉仔唱一半被拱「16蹲」　自爆重摔「後腦著地」緊急送醫
  3. 直擊／呀勒呀勒！〈晚安大小姐〉TANAKA執事服現身　白手套合體邊荷律
  4. 何如芸離婚2年吐真實心聲！　曝單身日常「一個人真的太爽了」
  5. 直擊／被問女婿詐騙案！　余天一聽火大「痛甩記者巴掌」畫面曝光
  6. 《我的意外室友》大結局倒數！　姚淳耀惹怒房東楊麗音後悔了
  7. 麟洋金牌戰對中國！微博球迷傻眼「這倆平時裝死奧運發瘋」憂：看不到轉播
  8. 嘉義爸「接錯小孩」幼兒園師遭解聘　潔哥轟：跟自己小孩多不熟
  9. 王彩樺帶女兒勁歌熱舞　白冰冰「妳可以退休了！」　腿軟下跪
  10. 李佳穎懷孕7個月…渾圓孕肚曝光！　合體34年老友「也是藝人」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366