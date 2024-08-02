爆熱戀大馬女神林明禎！　男偶像被吐槽「不可能」笑嗆：證明給你們看

記者劉宛欣／綜合報導

馬來西亞女星「真人版娜美」林明禎在台灣擁有超高人氣，日前卻被爆出熱戀小7歲的香港人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan），兩人被拍到趁著工作空檔約會。隨後男方出面否認，2日出席公開活動，也不避諱提及此事，還笑稱「我怕被人打」。

▲林明禎爆出熱戀呂爵安。（圖／翻攝自林明禎Instagram）

根據港媒報導，呂爵安2日出席活動被問及此事時笑說：「最近好多人恭喜我，說我很厲害，出道這麼久都沒被這麼多人讚美，搞得我以為自己是奧運選手為香港爭光，哈哈！」他表示不想影響到林明禎，所以必須澄清「沒有在交往也沒有去歐洲旅行，不過我有去歐洲工作，剛好林明禎也在歐洲，有約過她吃飯，這樣才被誤會。」

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▲呂爵安公開否認戀情。（圖／翻攝呂爵安Instagram）

提起MIRROR隊友們不相信他與林明禎在交往，呂爵安幽默地說：「什麼意思啊？很生氣，不明白為什麼大家不信，你們再挑釁我，我就證明給你們看。」被問及是否覺得林明禎難追時，呂爵安笑答：「當然啦！大家都覺得不可能。」對於是否有可能發展成戀情呂爵安表示：「什麼都有可能。不過現在不要搞那麼多事，專心工作，隨緣吧，有結果再告訴你們。」並沒有把話說死。