斯容母愛噴發！馬兒子受傷天天陪復健　未料「龍眼男」竟反咬

▲斯容母愛噴發！馬兒子受傷天天陪復健，「龍眼男」緊張突然咬母一口。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

購物天后斯容不僅在購物界閃耀，她更是一位深愛動物的有心人。近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時，除了暢談她對所飼養兩匹馬的深情厚愛，也特別提到，先前因馬兒子受傷，讓她從此更注意毛孩的關節健康問題。

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▲▼母愛噴發！斯容不顧形象陪馬兒子玩耍。（圖／記者鄭遠龍攝）

在購物台上溫柔大方的斯容，私底下對「龍眼男」充滿母愛。為了讓這位調皮的馬兒乖乖梳毛上裝備，她不惜放下形象，像哄小孩一樣安撫他的情緒。斯容甚至不顧馬飼料沾到臉上的尷尬場面，盡顯母愛噴發的一面。就算因馬兒子「龍眼男」太過緊張咬了她一口，也細心包容。

此外，斯容對動物的愛與責任心不僅體現在她的言語中，更在行動上付諸實踐。她幾乎每天都會親自為馬兒準備便當，補充電解質和其他營養素，並定期為馬兒刷毛，進行按摩。她分享，每匹馬都有喜歡被按摩的地方，「這樣能讓牠們感覺舒服，就像人類按摩後洗澡一樣。」

照顧無微不至，甚至連馬的情緒變化她都能洞察。例如，通過觀察馬耳朵的動向，她能判斷馬的喜怒哀樂，並給予適當的安撫。她還提到，馬兒有時會通過舔人來表達愛意，這是一種獨特的馬語言。

▲▼購物天后斯容賽場與馬兒子的絕佳默契。（上圖／記者鄭遠龍攝；下圖／斯容提供）

然而，去年12月，「龍眼男」被醫生檢查出右後腿的筋膜受傷。斯容毅然決然地決定陪伴馬兒一起休息和進行復健。她強調，「無論是貓、狗還是馬，只要四條腿的動物都有軟硬組織，任何一部分有不舒服的情況都需要及時關注，因為它們不會說話，甚至會忍耐到表現出明顯不適時，通常情況已經相當嚴重。」

斯容也呼籲各位毛爸媽要更專注毛孩健康，她長期關注毛孩保健食品，開心分享，「我真的很榮幸，接到這個任務！在8月8日下午14:00於東森購物47台直播，推薦一款名為「毛骨力」的商品。」這款商品專為毛小孩的骨骼和關節保養而設計，斯容期望能與更多毛孩的主人一起，共同照顧牠們的健康。

▲▼斯容關心毛孩健康，8/8直播推薦「毛骨力」。（圖／記者鄭遠龍攝）