記者劉宜庭／綜合報導

大陸綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》官方宣布第4季參與名單，除了有林志玲老公、日本團體放浪兄弟成員AKIRA以本名「黑澤良平」登場，台灣男星韋禮安、蔡旻佑、鳳小岳也參與其中。

▲黑澤良平、石原貴雅確定參加《披荊斬棘4》。（圖／翻攝自微博／披荊斬棘）



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在《披荊斬棘的哥哥4》名單中，日籍藝人有黑澤良平、石原貴雅，香港藝人有向佐、李克勤、沈震軒，台灣藝人則有韋禮安、蔡旻佑、鳳小岳。

▲台灣3男星參戰《披荊斬棘4》。（圖／翻攝自微博／披荊斬棘）

此外，許多大陸知名明星也都在名單中，包括李澤鋒、袁成杰、井朧、胡夏、熊梓淇、李佳琦、付辛博、杜海濤、尤長靖、慶憐、石凱、高卿塵、焦邁奇、秦昊、朱星杰、王一哲、阿如那、寧桓宇、孫暘、黃瀟、符龍飛、徐海喬、嚴屹寬、王錚亮、梁龍、林依輪，節目預計將於明（2日）播出。

消息曝光後，AKIRA透過微博興奮表示：「披荊斬棘的旅程就要開始了，這趟旅途我經歷了許多前所未有的挑戰。希望我的舞臺，能讓大家感受到Call Me By Fire的力量！一起加油，出發！」他隨後也PO出搭機期間勤練中文的過程，「第一步，學中文，爆難但是每天都能有成長爆開心！ ​​​」

▲AKIRA搭機期間勤練中文。（圖／翻攝自微博／AKIRA）

▲《披荊斬棘》宣布第4季參與名單。（圖／翻攝自微博／披荊斬棘）