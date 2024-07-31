養女兒2年「花最多錢的不是奶粉或尿布」！咪妃PO真相照：誰懂我

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber咪妃是知名實況主，2021年結婚後育有一個女兒「小恩」，不但人氣不減，還有「最正人妻」的封號。常分享生活的她30日在社群網站有感而發地吐露，養小孩將近兩年來花最多錢的事情，意外掀起不少共鳴。

▲咪妃發現花最多錢買的東西不是奶粉、也不是尿布。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）



咪妃在Instagram透露，自從育有女兒以來，她發現花最多錢買的東西不是奶粉、也不是尿布，而是「是母女裝的錢啊啊啊啊啊」，並附上3個哭笑不得的表情符號，「誰懂我？！！！！！！！！」

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▲咪妃熱愛和女兒穿母女裝。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）



照片中，可以看到咪妃和小恩坐在窗邊，她身穿米色的長袖上衣，搭配杏色吊帶褲，腳穿白色運動鞋，女兒和她穿得一模一樣，看著孩子專心玩玩具，洋溢著溫馨氛圍。

▲咪妃和女兒有不少套母女裝。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）



有趣的是，咪妃的這則貼文意外掀起共鳴，不少女粉絲都很有感地留言：「媽媽都懂」、「怎麼覺得我可能也是」、「還在肚子裡，我已經眼睛閃閃發光的看著各大網購平台了。」