黃嘉千回應了！早知「夏克立約女移工抱睡」　當下反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

藝人黃嘉千與夏克立的離婚官司纏訟至今仍未落幕，日前女方出席舞台劇記者會時，透露官司將在8月收尾，當時雙手握拳說「對！很開心，但現在就是專注在舞台劇。」怎料，今（31）日夏克立被爆出在仍有婚姻的情況下，私約女移工「抱睡」，對此黃嘉千也做出回應。

▲夏克立被爆料性騷擾女移工。（圖／記者黃宥寧攝）

黃嘉千透過經紀人回應「我們有知道這事情」，透露黃嘉千剛知道的時候「很氣很難過」，所幸身邊親友以及工作夥伴都陪伴在旁，經紀人強調「我們也都有安慰她，真的謝謝大家的關心！」

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▲黃嘉千回應了。（圖／記者黃克翔攝）

夏克立被爆料在與黃嘉千結婚期間，其實婚姻早就出問題，他先前詢問已經離職的女移工是否在香港，得到確定的答案後，用臉書私訊詢問女方要不要「cuddle」，廣義來說就是「抱睡」之意，甚至要求女方還要悄悄地「滑進去」飯店，因為媒體都在跟拍他。

▲夏克立邀約女移工抱睡。（圖／翻攝自夏克立IG）

不僅如此，夏克立邀約的女移工其實是有夫之婦，女移工爆料夏克立在提出邀約時，說他因為跟黃嘉千還沒簽字離婚，所以一切都要偷偷來；他也向女移工抱怨黃嘉千一定不肯簽字離婚。而女移工對於夏克立的連串言語親密要求，都堅持拒絕，還禮貌性地提醒夏克立「是在調情嗎？」只是夏克立沒有放棄，連問了女移工幾次，女移工才挑明地拒絕了他。

至於夏克立和女移工的對話為何多年後才爆出，原來是她看到夏克立與黃嘉千打官司，女移工才鼓起勇氣向友人補充這件夏克立讓她不快的事，然後輾轉成為黃嘉千離婚的呈堂證供。