短今搭捷運遇「路人拿包佔位」！　結局反轉她笑了：我殺氣太重

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀），平時會透過社群記錄應援日常，同時也不吝嗇與粉絲分享私下生活，今（28）日她在Threads上發文分享，在搭捷運時遇到路人拿包包佔位，結果對方看到她就馬上拿起來，讓她不禁懷疑是不是自己的殺氣太重。

▲短今是中信兄弟啦啦隊成員。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

短今表示，過去曾看過有人抗議，在捷運上有路人把包包放在椅子上佔位置，沒想到今天自己也遇到了相同的情況。當她直線走向那位佔位的女士時，對方立刻把包包拿起來。為此，短今幽默猜測：「要馬不是故意的，要馬就是我的殺氣太重。」同時也附上哭笑不得的表情符號，以及一張她在搭捷運時坐在座位上的照片。

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▲短今會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

貼文曝光後，吸引網友朝聖按讚以及留言表達個人看法，除了有人分享自己也遇過類似情形之外，也有人開玩笑表示，對方應該是被短今嚇到了，「太高大，會怕」、「應該是殺氣凝重」、「妳快175耶，太太衡量一下，打不贏，讓位了」。為此，短今坦言，之所以會有人認為她的殺氣很重，她認為，大部分的原因應該是來自於她的身高。