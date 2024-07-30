謝京穎後台合照Energy認「等了1年多」　糗曝去年缺席原因：好蠢

記者蔡宜芳／綜合報導

男團Energy日前在台北小巨蛋舉辦兩天演唱會，成員各自的家人也都到場支持。而張書偉的老婆謝京穎29日曬出後台合照，表示自己因為去年的一個小失誤，等這張合照等了一年多。

▲謝京穎日前連兩天到場支持Energy演唱會。（圖／翻攝自Facebook／謝京穎 Orange）

謝京穎在社群曬出和Energy於後台拍的合照，坦言去年Energy受邀到高雄世運主場館當五月天的演唱會嘉賓時，自己原本有要去看，然而卻向劇組請錯假，「請成4/1號愚人節，整個4/2拍戲紅不讓拍好拍滿，像極了在過愚人節，想起來就覺得自己好蠢。」

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▲謝京穎分享後台合照。（圖／翻攝自Facebook／謝京穎 Orange）

謝京穎表示，她未來不會缺席老公的每一場演唱會，承諾說：「小粉絲會當好當滿。」她也幽默表示：「那兩天小巨蛋裡你們大家的老公們都好帥！」透露自己最喜歡的歌曲是《金銀島》，「整場演唱會享受少女感爆棚的心情，京穎倒！」

【謝京穎全文】

等了一年多了 終於擁有了這張照片

去年高雄場在世運當五月天嘉賓

因為請錯假 缺席了

請成4/1號愚人節

整個4/2拍戲紅不讓拍好拍滿

像極了在過愚人節

想起來就覺得自己好蠢

往後的每一場我都不會缺席

小粉絲會當好當滿

然後～

那兩天小巨蛋裡你們大家的老公們都好帥

我要好好準備檢定了

#energy一觸即發台北小巨蛋演唱會

#EG歌裡面我最愛的歌就是

#金銀島

#整場演唱會享受少女感爆棚的心情

#京穎倒