庾澄慶喜迎63歲生日！　親密同框小哈利「今昔對比曝光」

記者黃皓瑋／綜合報導

男星庾澄慶（哈林）出道近40年，先後獲得金鐘獎、金曲獎雙金肯定，日前迎來63歲生日的他，開心與兒子庾恩利（小哈利）同框慶生。庾恩利也發文送上祝福，直呼他是「最愛的老爸、玩伴、導師、偶像」，並曬出小時候與爸爸的合照，今昔對比曝光吸引大批網友關注。

▲▼庾澄慶迎接63歲生日，庾恩利送上祝福。（圖／翻攝自庾恩利小紅書）

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庾恩利是庾澄慶與前妻伊能靜的兒子，如今已經22歲的他，近期從紐約大學導演系畢業，也開設小紅書帳號，累積近90萬追蹤者。他昨（29日）在小紅書曬出與庾澄慶比出「rocker」手勢的合照，送上生日祝福：「祝你以後也要樂來樂快樂，天天rock and roll。」並寫下「你的開心，是多麼有渲染力，我是如此的憧憬啊」，同時不忘笑稱：「雖然你的臭臉也是滿有名的。」

▲庾恩利曬出小時候與庾澄慶的合照。（圖／翻攝自庾恩利小紅書）

庾恩利也曬出2張小時候與庾澄慶的合照，其中1張照片中，庾澄慶一手抱著小狗，另一手抱著庾恩利，2人溫馨臉貼臉；另1張則是庾澄慶抓住庾恩利的腳，讓他倒掛在自己的背上的照片。貼文一出吸引4萬多人按讚，許多網友紛紛直呼：「好喜歡你小時候和哈林一起的照片」、「（庾澄慶）63了？不是才40多嗎」、「小哈好優秀，老哈好幸福」。