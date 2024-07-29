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宇宙人、Tizzy Bac、麋先生接力開唱！　主唱嗨到消失舞台

▲▼ 宇宙人、Tizzy Bac、麋先生MIXER與告五人破天荒在香港齊聚， 麋先生與宇宙人小玉驚喜獻唱2首歌曲嗨翻香港。（圖／相信音樂提供）

▲ 宇宙人、Tizzy Bac、麋先生MIXER與告五人破天荒在香港齊聚。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

3大金曲樂團宇宙人、Tizzy Bac與麋先生日前一連3天在香港麥花臣場館舉辦《Beginning LIVE》演唱會，宇宙人打頭陣以〈自己來〉、〈你的樣子〉登場，時隔一年再到香港開場，不僅展現了粵語跟歌迷打招呼，主唱小玉也精心用粵語帶來香港創作歌手Gareth T的〈國際孤獨等級〉，小玉笑說：「之前曾唱過Beyond的經典歌曲，這兩年聽了很多新歌，想嘗試新的音樂與內容，很喜歡這位歌手！」不過他開玩笑說：「但後來發現選錯歌了，這首歌粵語真的很難，希望大家多多包涵！」

▲▼ 麋先生與宇宙人小玉驚喜獻唱2首歌曲嗨翻香港。（圖／相信音樂提供）

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▲▼ 麋先生與宇宙人小玉驚喜獻唱2首歌曲嗨翻香港。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 宇宙人、Tizzy Bac、麋先生MIXER與告五人破天荒在香港齊聚， 麋先生與宇宙人小玉驚喜獻唱2首歌曲嗨翻香港。（圖／相信音樂提供）

Tizzy Bac則以〈淺色的那條〉、〈田納西恰恰〉、〈想要得不到〉等經典歌曲開場，惠婷感性表示：「最終場看到大家來，對我們有很大的意義，希望大家跟我們一樣，在今天毫無保留，做一個完美的ending。」當演唱到〈從地心竄出〉、〈濕狗雪克〉、〈瞬間白眼一千遍〉等節奏強烈的歌曲時，全場瞬間鼓動，隨著惠婷動感的舞姿，衝向台前瘋狂吶喊，惠婷更唱到無預警從舞台上「失蹤」，唱到高潮處直接躺在舞台上激情演出，歌迷們鼓譟尖叫一起跳舞。

27日則由金曲樂團麋先生壓軸登場，以新專輯〈都是浪漫害的〉巡迴最終場，首度強勢登陸香港，甫開始便接連唱出〈廢廢〉、〈天生寂寞〉、〈反骨歸真〉、及〈壞蛋〉等歌曲，讓全場樂迷High爆，接着他們以粵語跟歌迷打招呼，直喊：「我鍾意你。」台下即起哄歡呼，他們說：「香港真的很多好吃的，叉燒飯吃3天都吃不膩。」也許願要香港歌迷多多推薦美食給他們。
 
麋先生初次在香港開唱，絞盡腦汁發想驚喜，當演唱麋先生與宇宙人合作曲〈你在哪裡〉時，宇宙人小玉無預警現身合唱，讓全場歡呼不斷，聖皓與小玉分享：「不知道大家有沒有發現我們今天的服裝色系有特別搭配？」 2人接著相視而笑笑說：「其實是昨天一起去買的。」接著也帶來首次合體演出，由小玉編曲的〈別吵〉，調皮的2位主唱還與歌迷請教「別吵」的粵語，讓歌迷們笑得很開心。
 

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