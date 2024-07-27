洪榮宏受不了了！當眾「轟張秀卿下台」　她反擊：心機好重

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王洪榮宏今晚在台北國際會議中心開唱，找來歌后張秀卿助陣，張秀卿以一襲紅色爆乳戰袍霸氣現身，她更不斷向洪榮宏告白示愛，「我超愛他、愛死他了，做夢都夢到我要嫁給他。」還笑說：「我跟我妹妹搶著要嫁給洪榮宏，還打架喔。」讓洪榮宏差點招架不住。

▲洪榮宏演唱會邀來張秀卿助陣。（圖／寶吉祥提供）

張秀卿今晚先獻唱〈贏一口氣〉，性感端出長輩見客，更帶來偶像鳳飛飛的模仿秀，接著與洪榮宏合唱〈歡喜再相逢〉〈一生只愛你一人〉，她忍不住笑喊：「感覺我也是主秀，穿那麼紅，太明顯了。」不忘怨洪榮宏不跟她牽手，「（指觀眾）你們不用拍手啦，我不開心啦，我想跟你十指緊扣，你嫌棄我喔！」

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洪榮宏誇張秀卿在金曲獎的表現很好，讓張秀卿樂喊：「收視率最高的，大家掌聲沒有拍下去，不是我要臭屁，其實那個時候我也很緊張。」張秀卿也打趣因在頒獎典禮上跳火圈跟跳鋼管，所以收視率才那麼亮眼，被洪榮宏打趣嗆：「所以鋼管斷了嗎？」

▲▼爆乳的張秀卿對洪榮宏不斷展開攻勢。（圖／寶吉祥提供）

面對張秀卿強烈攻勢，洪榮宏只好強調今晚是他的演唱會，要張秀卿趕快下台休息，張秀卿當場傻眼直呼：「哇塞，你心機好重喔！」再度笑翻全場。