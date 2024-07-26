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劉亞仁突被控「性侵男子」！染毒剛被檢方求刑4年…公司火速回應

記者陳芊秀／綜合報導

南韓男星劉亞仁因涉嫌性侵一名30歲男子，警方立案。據首爾龍山警察署表示，他被控本月14日在龍山區某公寓對熟睡中的30歲男子性侵，不過他的所屬公司回應「有關劉亞仁的指控並非事實」。

外送稿用 ▲▼劉亞仁。（圖／視覺中國CFP）

▲劉亞仁被控性侵男子。（圖／視覺中國CFP）

據《朝鮮日報》報導，該名30歲男子A先生在本月14日上午6點到下午4點在公寓睡覺，醒來後發現自己遭受性侵，隔天向警方報案。事件發生的公寓並非是A先生以及劉亞仁的住所，是第三人的住處，且事件現場還有其他男子，警方正在調查劉亞仁當日是否可能吸毒犯罪。

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另外《韓聯社》報導，警方相關人員表示，本案目前尚未與劉亞仁聯繫，預計不久後會傳喚被告進行調查。而控告性侵的A男已經進行毒品簡易試劑檢查，結果顯示為陰性。

劉亞仁公司回應「有關劉亞仁的指控並非事實」，同時請求大家避免對其私生活進行不必要的猜測。

劉亞仁2023年爆出非法使用8種藥物，演藝事業重創，本月24日剛被檢察機關求刑4年有期徒刑。檢察官在本案審理時強調，劉亞仁利用社會影響力試圖封口，並讓友人逃往海外，藐視韓國的司法系統，其犯罪情節極其惡劣，在結案公判中，檢察官再次強調了量刑的必要性。

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