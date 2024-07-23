黃文星拍八點檔出意外！　竹林拍戲「差點滾下山坡」手肘慘濺血

記者黃庠棻／台北報導

藝人曾子益、曾智希及黃文星、李又汝日前為了民視8點檔《愛的榮耀》到山區竹林拍戲，劇中兩組人馬為了找到竹藝大師口中的竹子，都卯足全力。曾子益表示當天氣溫比較涼快，跟曾智希合作越來越有默契，兩人很快速的完成拍攝。

▲曾子益、曾智希到竹林裡拍戲。（圖／民視提供）

儘管天氣涼快，但曾子益拍起外景也是吃盡苦頭，不只一場戲拍了好幾次，劇情上還有公主抱曾智希的戲碼，抱到最後忍不住雙手頻頻發抖，直呼「根本是野外體能訓練」；而另一組黃文星跟李又汝，也是災難頻頻，拍攝當天蚊蟲非常多，最後兩人都被叮了滿頭包，黃文星還差點滑落山坡，手肘不慎擦傷流血。

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▲黃文星拍戲時差點滾下山坡。（圖／民視提供）

曾子益爆料曾智希是個「許願大師」，之前對方進組的時候隨口說了一句「祝你去海邊拍」，結果他就扮成蔡龍到海邊跟江有禮廝殺，過沒多久再遇到對方，她又說「海邊曬完了，該去滾山坡了」沒想到就到竹林去。曾子益笑言「我像在跟神明拍戲一樣，隨時隨地都會夢想成真。」

▲曾子益、曾智希到竹林裡拍戲。（圖／民視提供）

曾智希則表示現在曾子益看到她，都叫她不能亂許願。至於滾落山坡戲碼，還好有替身幫忙，現場劇組都很保護演員跟工作人員，確認環境安全才拍攝，只是她劇中受傷，被曾子益抱起來救援，結果發現對方雙手頻頻發抖，讓她忍不住虧說「你要不要去練身體」。