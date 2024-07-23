《聽海湧》正式預告公開！軍艦被炸「3兄弟跳海」拍攝過程超艱辛

記者黃庠棻／台北報導

臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》由公視出品，今（23）日釋出正式預告和正式海報，該劇從臺籍日本戰俘監視員、日軍、澳軍和中華民國領事、領事太太等人的角度，揭開一段已經沈沒在南洋80年的故事。正式預告中的戰爭場面和殘酷的虐待暴行令人戰慄，同時帶出背後無數痛苦心碎的歸鄉之情；尤其挑戰預告尺度的屍體發黑腐爛畫面，希望觀眾能跟著角色一起抓出戰俘營中殘忍的屠殺案真兇。

▲《聽海湧》正式海報公開。（圖／公視提供）

正式預告中，吳翰林、黃冠智和朱宥丞一開始就遇軍艦遭炮擊，3人面對沈船危機必須立刻跳海，黃冠智談到拍攝當天仍是驚魂未定，回憶道「燈光昏暗又有障礙物，很擔心小弟朱宥丞跌倒，又要全力衝刺，完全符合角色心境」，而吳翰林則是同樣充滿恐懼，直呼「角色是為了活下去，必須毫不懷疑地往下跳！」

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▲黃冠智在《聽海湧》中飾演大哥。（圖／公視提供）

拍攝逃離軍艦戲碼時，黃冠智雖然水性極佳，卻表示當時「完全游不動」，原來是他們要身著全套軍裝跳海，透露「包包、衣服和鞋子，所有裝備都吸滿海水，人會一直往下沈」，表示一旦開始往下沈，就要趕緊跟劇組示意，水上救護人員會火速提供救生圈讓演員們扶著。

▲《聽海湧》吳翰林。（圖／公視提供）



在《俗女養成記》飾演「蔡永森」童年的演員朱宥丞，在劇中飾演臺籍戰俘監視員的小弟「德仔」，在預告最後以一雙澄澈的雙眸凝視著大海，難以想像當年有許多青少年年紀尚小就離鄉背井參戰，目睹戰爭的殘暴時該有多害怕與想家，朱宥丞回憶與「哥哥們」拍攝最難忘的一場戲，直呼「軍艦要被擊沉的那一場，慌忙中要逃命，要共同面對生死一瞬間。」

▲《聽海湧》朱宥丞。（圖／公視提供）