ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《聽海湧》正式預告公開！軍艦被炸「3兄弟跳海」拍攝過程超艱辛

記者黃庠棻／台北報導

臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》由公視出品，今（23）日釋出正式預告和正式海報，該劇從臺籍日本戰俘監視員、日軍、澳軍和中華民國領事、領事太太等人的角度，揭開一段已經沈沒在南洋80年的故事。正式預告中的戰爭場面和殘酷的虐待暴行令人戰慄，同時帶出背後無數痛苦心碎的歸鄉之情；尤其挑戰預告尺度的屍體發黑腐爛畫面，希望觀眾能跟著角色一起抓出戰俘營中殘忍的屠殺案真兇。

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》正式海報公開。（圖／公視提供）

正式預告中，吳翰林、黃冠智和朱宥丞一開始就遇軍艦遭炮擊，3人面對沈船危機必須立刻跳海，黃冠智談到拍攝當天仍是驚魂未定，回憶道「燈光昏暗又有障礙物，很擔心小弟朱宥丞跌倒，又要全力衝刺，完全符合角色心境」，而吳翰林則是同樣充滿恐懼，直呼「角色是為了活下去，必須毫不懷疑地往下跳！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲黃冠智在《聽海湧》中飾演大哥。（圖／公視提供）

拍攝逃離軍艦戲碼時，黃冠智雖然水性極佳，卻表示當時「完全游不動」，原來是他們要身著全套軍裝跳海，透露「包包、衣服和鞋子，所有裝備都吸滿海水，人會一直往下沈」，表示一旦開始往下沈，就要趕緊跟劇組示意，水上救護人員會火速提供救生圈讓演員們扶著。

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》吳翰林。（圖／公視提供）

在《俗女養成記》飾演「蔡永森」童年的演員朱宥丞，在劇中飾演臺籍戰俘監視員的小弟「德仔」，在預告最後以一雙澄澈的雙眸凝視著大海，難以想像當年有許多青少年年紀尚小就離鄉背井參戰，目睹戰爭的殘暴時該有多害怕與想家，朱宥丞回憶與「哥哥們」拍攝最難忘的一場戲，直呼「軍艦要被擊沉的那一場，慌忙中要逃命，要共同面對生死一瞬間。」

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》朱宥丞。（圖／公視提供）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

推薦閱讀

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

蔡阿嘎清空蘿拉辦公室！　打包見「香火袋、消失合約」傻眼：有在尊重？

蔡阿嘎清空蘿拉辦公室！　打包見「香火袋、消失合約」傻眼：有在尊重？

無名女神「小予」結婚留前任追蹤挨酸！　直球反擊：重要嗎？

無名女神「小予」結婚留前任追蹤挨酸！　直球反擊：重要嗎？

YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」　爆他致電想私下和解

YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」　爆他致電想私下和解

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

蔡阿嘎清空蘿拉辦公室！　打包見「香火袋、消失合約」傻眼：有在尊重？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

聽海湧

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／《哆啦A夢》大雄初代聲優逝世！　小原乃梨子享壽88歲
  2. 柯震東YT停更逾1年喊「沒錢拍」！　昔開箱自家豪宅點閱破百萬
  3. 尼坤親妹淚控「遭前夫家暴打巴掌」！結婚2年挨打4次…警局前痛哭
  4. 〈麻辣糖葫蘆〉小六網紅再推新曲！　MV學長竟是「186cm男團偶像」
  5. 告五人把漁船「開到演唱會現場」　揪2.5萬人賞月超浪漫
  6. 快訊／大咖日劇男神在台灣！　「新婚2個月」宣布出演2.3億台劇
  7. 三立《上船了》被爆假划　發聲明駁斥　郭泓志絕對真划
  8. 濟公、土地公托夢報明牌　女星買彩券...真的中大獎了！
  9. 梁佑南逼女兒在家穿高跟鞋走台步！　嫌方琦站姿大罵：妳是丫鬟嗎
  10. 美女主播蕭彤雯「解放比基尼」零修圖！　瘦身成果超誇張：真的沒想到

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366