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張娜拉手撕渣夫！下屬撞見抓姦現場　狂飆金句「小三就在身邊」

記者吳睿慈／綜合報導

最新韓劇《好搭檔》由「最強童顏」張娜拉、《百日的郎君》南志鉉主演。張娜拉搖身一變演繹鐵面離婚律師，怎料自己的老公外遇，最終決定把官司交給「菜鳥律師」南志鉉，兩人合作手撕渣男、渣女，收視集集創新高，第二週收視直破雙位數，第4集已飆至13.7%，拿下同時段冠軍。

▲▼《好搭檔》張娜拉手撕渣夫！下屬撞見抓姦現場　狂飆金句「小三就在身邊」。（圖／MyVideo提供）

▲張娜拉在新劇裡一改形象，飾演不留情面的女強人。（圖／MyVideo提供）

張娜拉在《好搭檔》卻飾演一個講話犀利、不留情面的女強人，她為角色下苦功：「我有提高講話音調，想要讓人聽了更生氣，努力塑 造出職場上『最不想遇見的上司』模樣。」

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而張娜拉劇中打官司更是經常金句連發，「如果丈夫外遇，太太一定能感知到，只是拿不到證據」、「子女不代表知道一 切，因為父母在小孩面前也會偽裝」、「小三、小王就在身邊」、「不要被拿孩子當武器的人動搖」、「小三都很愛問這問題」，台詞正中人心，讓人看了直想重蕊、再聽一次！

▲▼《好搭檔》張娜拉手撕渣夫！下屬撞見抓姦現場　狂飆金句「小三就在身邊」。（圖／MyVideo提供）

▲▼張娜拉聯手南志鉉手撕渣夫。（圖／MyVideo提供）

▲▼張娜拉聯手手撕渣夫！下屬撞見抓姦現場　狂飆金句「小三就在身邊」。（圖／MyVideo提供）

身為全國有名的離婚律師，張娜拉也遇上了渣男老公，下屬甚至撞見「抓姦現場」，她起初不想面對另外一半外遇事實，但最終決定懲罰渣夫，一邊不動聲色、一邊蒐集證據，並把自己的離婚官司交給韓宥利，兩人聯手展現最強「離婚秀」。只是沒想到和老公攤牌後，男方不但沒有覺得做錯，還指責她冷血，並指控她在醫院偷裝監視器，令她備感遭到背叛，傷心過度連女強人也忍不住崩潰痛哭。《好搭檔》正於MyVideo跟播中，每週五、六更新，7月26日僅更新一集。

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張娜拉, 好搭檔, 南志鉉

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