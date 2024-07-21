張韶涵演唱會突脫口提「退休」！　吐真實心情：記不記得我不重要

記者劉宛欣／綜合報導

歌手張韶涵近年來將事業重心轉向大陸，近來正在舉行巡迴演唱會的她，20日晚間到達溫州站，突然在演唱會上提起了退休一事，讓台下歌迷紛紛喊叫，不准她提退休，她則笑著回答「讓我說一下嘛」，並向歌迷們表達真心。

▲張韶涵20日晚上在溫州舉辦演唱會。（圖／翻攝自張韶涵微博）

張紹涵在演唱會上感謝歌迷多年來的陪伴，並突然提及「從來沒想過有退休的那一天，我在想如果有退休的那一天」，語未畢就被台下眾人激動喊叫打斷，要她「不要退休」、「不行！」她則笑著安撫大家表示「讓我說一下嘛！」，等到台下安靜後，她緩緩開口「如果有那麼一天，你們是否還會記得有一名歌手唱過〈隱形的翅膀〉、〈有形的翅膀〉、〈遺失的美好〉？」

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▲張韶涵提到退休，粉絲相當激動。（圖／翻攝自張韶涵微博）

張紹涵感性地說「記不記得我的名字不重要，重要的是張韶涵是一種精神，張韶涵的精神是千千萬萬中國人的精神」，這種精神代表的是「不放棄」、「勇往直前」、「謙卑」、「不妥協」，她說：「我們在這片土地，我希望我在每一次的演唱會，都能夠把這種精神帶給你們，謝謝。」觀看完演唱會的粉絲也紛紛發文喊話「不許說退休的話啦，真的會哭的」、「以後talking不許說這些」、「姐要唱到八十（歲）！」

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