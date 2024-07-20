左左右右「要升高二了」近況照曝！16歲還是母胎單身：男友在哪裡

記者潘慧中／綜合報導

雙胞胎女團「左左右右」5歲就出道，但為了課業，女孩們自2018年以來便沒再推出個人的新作品，讓粉絲相當想念她們。如今升上高二的兩人，最近仍偶爾會上節目，近況畫面也隨之曝光。

▲▼左左右右近況畫面。（圖／翻攝自Instagram／zony.yony）



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值得一提的是，左左右右分別開Instagram至今已默默來到1萬人追蹤，因此，姊妹倆19日各自在限時動態開放提問。左左透露她目前就讀林口高中，「蠻快樂的，就是騎腳踏車上學腳有點酸。」

▲▼左左目前就讀林口高中。（圖／翻攝自Instagram／zuonixie）



雖然有學業在身，左左仍積極兼顧練舞，「舞蹈教育的夏令營一到五有3.5小時的課，六跟日我有時候會有團練也有上課」，她未來更夢想當一名成功的舞蹈老師。

▲▼左左仍未放棄舞蹈。（圖／翻攝自Instagram／zuonixie）



右右同樣喜歡高中生活，但也很懷年童年晚睡晚起的生活，「爽死了。」而之所以會開始跳舞，單純是因為她覺得跳舞很好玩。看到有粉絲留言「從幼兒園看（她）到現在」時，她不禁笑回，「我以為我沒有那麼老，謝謝！（真心的）。」

▲右右要升高二了。（圖／翻攝自Instagram／younixie）



針對不少人關心的身高，左左坦言只有156公分，右右則承認大約是158公分，「有人可以去維基百科幫我改嗎？」至於姊妹倆的感情狀況，左左表示她是母胎單身，右右也透露尚未有男友，「在哪裡？在哪裡？我還沒找到欸！找16年了！」

▲▼左左右右各自解答身高和感情問題。（圖／翻攝自Instagram／zuonixie、younixie）

