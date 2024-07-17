大聯盟唱美國國歌破音「史上最糟」　女歌手安德雷斯道歉：我喝醉了

記者陳芊秀／綜合報導

美國鄉村歌手英格麗安德雷斯（Ingrid Andress）表演翻車！她於美國時間16日為美國大聯盟全壘打大賽演唱美國國歌，不料一開口歌聲大翻車，遭批史上最糟演出，台灣網友形容「大聯盟版檸魂割姬」，本人17日發文道歉。

▲英格麗安德雷斯為美國大聯盟全壘打大賽表演演唱美國國歌，卻破音翻車。（圖／翻攝自IG）

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安德雷斯演唱時破音，現場轉播意外拍到費城人球星波姆（Alec Bohm）低頭強忍笑意，全球觀眾對此議論紛紛。而她發表一段黑底白字道歉文：「我不會對你們胡扯，我昨晚喝醉了。我今天會去康復中心尋求幫助。昨晚的行為不是我的本意。我向美國職棒大聯盟、所有粉絲以及我深愛的這個國家道歉，為昨晚的行為感到抱歉。」她表示今後會讓大家知道自己康復的狀況。

▲英格麗安德雷斯道歉。（圖／翻攝自IG）

英格麗安德雷斯現年32歲，2021年入圍葛萊美的年度最佳新人、最佳鄉村歌曲、最佳鄉村專輯獎，2023年又入圍葛萊美最佳鄉村二重奏／團體表演。活躍歌壇的她意外在大聯盟表演舞台大翻車，更引發網友轉發川普遇襲「耳朵流血圖」嘲諷，遭眾人狂酸。



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