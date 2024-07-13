亞歷鮑德溫擺脫「殺人兇手」罪名！　誤殺案過3年判決出爐⋯當庭淚崩

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）2021年10月拍攝電影《Rust》時，發生以道具槍誤殺攝影師哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins）一事，因此遭控訴過失殺人罪。事件經過三年，法官12日以檢警隱瞞證據為由駁回指控，亞歷鮑德溫不用負任何刑事責任，也讓他當場在法庭上落淚。

▲亞歷鮑德溫獲判「撤回告訴」，當庭喜極而泣並和妻子相擁。（圖／達志影像／美聯社）

亞歷鮑德溫當年在拍攝電影《Rush》期間，拿了一把道具槍進行彩排拍攝，怎料道具槍中卻被裝有實彈，意外擦槍走火射殺哈里娜哈欽斯，現場的導演兼編劇喬爾蘇扎（Joel Souza）也被射中肩膀受重傷這起事件震驚全球。

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新墨西哥州法官索莫（Mary Marlowe Sommer）認為，檢警隱瞞鮑德溫誤殺哈欽斯的實彈來源相關證據，此舉屬不當行為，12日決定駁回過失殺人指控，且檢方將無法再次起訴鮑德溫，他今後不必再背著「殺人兇手」的罪名。

▲好萊塢影星亞歷鮑德溫拍攝電影《Rust》時，發生道具槍誤殺攝影師的意外。（圖／路透）

經過三年終於塵埃落定，當得知結果那刻，亞歷鮑德溫當庭落淚，先向兩名律師致謝，接著轉身擁抱同樣在哭泣的妻子希拉莉亞，兩人緊緊相擁12秒，不過他仍面臨哈欽斯家屬及工作人員提出的民事訴訟，但至少確定不會再可能有刑責。