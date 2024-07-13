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五月天冠佑北京巡演「岳母突離世」！　女兒寫歌曝內幕：第一次看他哭

記者黃皓瑋／綜合報導

五月天冠佑與老婆王行芝育有2女，其中17歲的長女「小玫瑰」劉芯妤也走上音樂道路。她今（13日）推出新歌〈微笑說再見〉，也親曝幕後故事，坦言她曾和外婆約好「一起聽新歌」，不料外婆等不到歌曲完成就過世，而事發時因巡演無法及時返台的冠佑，也罕見悲痛落淚，讓她直呼「第一次看見爸爸在面前哭」。

▲冠佑的大女兒小玫瑰已經是16歲的少女。（圖／翻攝自冠佑臉書、小玫瑰IG）

▲劉芯妤透露外婆離世，讓冠佑罕見在她面前落淚。（圖／翻攝自冠佑FB、小玫瑰IG）

〈微笑說再見〉由阿信、冠佑操刀製作，劉芯妤今日在IG發文分享幕後故事，她透露自己在5月27日進錄音室配唱，29日就傳來外婆離世的噩耗，「一切發生得太快太突然，媽媽沒有說話沒有吃喝，只有放空一直流淚，我和妹妹只能牽她的手，陪她哭」。冠佑則因為工作晚幾天回台：「（爸爸）見到媽媽一把抱住她，這也是第一次我看見爸爸在我面前哭，就這樣10多天一直到告別式結束……」

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（外送稿用）▲▼小玫瑰。（圖／翻攝自IG／roselyn_1020）

▲劉芯妤曾和外婆約好一起聽新歌。（圖／翻攝自IG／roselyn_1020）

談到創作的動機，劉芯妤自認口才不太好，經常扮演傾聽者的角色，她因此把自己聽過的身邊人的故事，還有一些自己的經歷寫進歌詞，有感而發：「有人說笑著哭最痛，後來我發現， 微笑說再見也好難……」她也感性向外婆喊話：「上次唱給妳聽時沒有音樂，妳說新歌好了要一起聽……就是今天，今天是我們約定好的日子，要和我們一起聽喔。」感動大批網友。

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五月天, 冠佑, 阿信

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