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P.O退伍回歸戲劇！《好搭檔》張娜拉專研令人火大語氣　刁難南志鉉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓法庭職場劇《好搭檔》由「最強童顏」張娜拉、南志鉉領銜主演，偶像出身的P.O（表志勳）則是退伍後首度回歸戲劇。張娜拉飾演有17年資歷的王牌離婚律師「車恩京」，個性嚴格、冷靜，總是能夠保持工作上的專業與高效率，但也因為直言不諱又苛刻的作風，導致下屬流動率超高，直到遇上熱血新人律師「韓宥利」（南志鉉飾演），兩個截然不同的性格，在共同經歷大大小小的離婚官司後，逐漸從針鋒相對的同事變成默契十足的「好搭檔」。

▲▼張娜拉《好搭檔》變身難搞上司。（圖／LINE TV提供）

▲▼張娜拉《好搭檔》變身難搞上司。（圖／LINE TV提供）

▲▼P.O退伍回歸戲劇！《好搭檔》張娜拉難搞上司。（圖／LINE TV提供）

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張娜拉為了完美詮釋角色，研究許多讓人火大的說話方式，特別提高講話音調，她說：「我一直在思考要怎麼樣讓韓宥利（南志鉉飾演）更生氣。」想塑造大家在職場上「最不想遇見的上司」形象，首集裡，南志鉉剛報到，就被張娜拉分配了60樁離婚官司，10分鐘內就要準備好去跟委託人開會，隔天就要開庭，壓力爆棚，但比起「刁難」，張娜拉更像是「標準非常高」，交付任務的過程中，她也會實際的給予建議與回饋。

▲▼P.O退伍回歸戲劇！《好搭檔》張娜拉難搞上司。（圖／LINE TV提供）

▲南志鉉在劇中被張娜拉賦予很多艱難任務。（圖／LINE TV提供）

最新劇情當中，南志鉉對委託人「沒有外遇」的說詞深信不疑，她向委託人說出「應該能照您想要的駁回起訴，儘管相信我」，卻受到張娜拉強烈斥責「專業人士不能隨便說出那種話，就像醫生無法保證病人的生死，卻要病人『儘管相信他』，律師無法保證案件的走向，卻要委託人相信他，我們難道是上帝嗎？」從寶貴工作經驗上了一堂課。

▲▼P.O退伍回歸戲劇。（圖／LINE TV提供）

▲P.O退伍後回歸戲劇。（圖／LINE TV提供）

《好搭檔》也是P.O退伍後首部電視作品，他飾演同為離婚組的新手律師「全恩浩」，身為南志鉉職場上的小前輩，他充滿正能量，並照顧著新人律師韓宥利，告訴她「妳以後有任何煩惱就來找我，我會請妳吃烤腸、炸雞和啤酒。」展現出討喜一面，與他私下面貌相似，獲得粉絲喜愛。《好搭檔》每週五晚上10點30分於LINE TV熱播中。

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好搭檔, 張娜拉, P.O, 南志鉉

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