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砲轟圈內5閨蜜決裂4個月！　吳婉君露面認了「友情回不去」

記者黃庠棻／台北報導

女星吳婉君3月底在私人臉書大暴走，點名4位演員，包括何依霈、龍語申、李瀚和黃瑄，以及1位幕後工作人員霍愷容「你們晚上真的睡得著嗎？」造謠低級八卦，今（10）日她隨著《愛的榮耀》劇組一起出席茶敘，也談到閨蜜情變的話題。

▲吳婉君、傅子純出席《愛的榮耀》茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳婉君、傅子純出席《愛的榮耀》茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

吳婉君先前與閨蜜產生摩擦，忍不住在私人臉書開轟，當時曾透過經紀人向《ETtoday星光雲》回應，「謠言內容低級驚悚，恕我無法重述。我不能理解我以為的友人與同事，為什麼這樣對待我。」時隔4個月她又被問及此事，露出淺淺的微笑說道「沒什麼好討論的，過去就過去了」，直接承認友情已逝的消息。

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▲吳婉君又發文。（圖／翻攝自IG／吳婉君）

▲吳婉君認了閨蜜情逝。（圖／翻攝自IG／吳婉君）

不僅如此，吳婉君在《愛的榮耀》中的角色吃盡苦頭，甚至被謝京穎綁架，被問到是否會對人性有所懷疑，也意有所指地說道「每個人都要秉持信念，要相信世界是美好」，認為不要因為遇到不適合的人，就後悔自己曾經付出過的真心。

此外，吳婉君強調自己目前單身中，在《愛的榮耀》開鏡時剛好經歷一段感情結束，目前劇已經播出181集，但仍沒有迎來新的戀情，坦言看到謝京穎在拍戲途中跟張書偉通話會覺得很甜蜜、很羨慕，但仍認為自己一個人沒有不好，靜待緣分的來臨。

▲吳婉君、謝京穎、許仁杰、傅子純出席《愛的榮耀》茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳婉君、謝京穎、許仁杰、傅子純出席《愛的榮耀》茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

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