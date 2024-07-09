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許維恩馬爾地夫度假大哭　王家梁在場：不知道她哭什麼！

記者葉文正／台北報導


藝人許維恩今天與夫婿王家梁今天出席馬爾地夫渡假村交流會活動，提到之前到馬爾地夫度假，夫妻倆回到台灣，後來就懷上女兒忑忑，相當幸福，今天兩人在活動上表示，其實許維恩在當地做水療曾大哭，王家梁則丈二金剛表示：「我不知道她哭什麼，我比較理性。」許維恩現場也說出主要原因。

▲許維恩(左)與王家梁台旅遊經驗曾經大哭。（圖／記者葉文正攝）

▲許維恩(左)與王家梁台旅遊經驗曾經大哭。（圖／記者葉文正攝）

夫妻倆說，去馬爾地夫的時候蠻驚豔，因為去那裡等於回歸於零，許維恩更驚人表示：「我從那裡再重新開始，也做了很多療程，幾乎都體驗的到，其中水療部分讓我大哭一場，我們在裡面翻轉，很像在太空中，眼睛都是閉著的，瞬間覺得被釋放，壓力有被釋放掉，哭完就煥然一新，水療師又會通靈，在那裏面從零開始，那幾天都好快樂。」

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▲許維恩(左)與王家梁台旅遊經驗曾經大哭。（圖／記者葉文正攝）

▲許維恩(左)與王家梁還想去馬爾地夫。（圖／記者葉文正攝）

許維恩轉述水療師的說法，「她說我想的好事情都會發生，聽說只要給她做的，幾乎都會哭，之前還有一個做療程的先生，被芳療師看到他已過世的奶奶，而那人的奶奶剛在一周前過世。」令人嘖嘖稱奇。

▲許維恩(左)與王家梁台旅遊經驗曾經大哭。（圖／記者葉文正攝）

▲兩人還想再生一胎。（圖／記者葉文正攝）

對於愛妻大哭，王家梁則是嚇到，「她出來大哭我完全不解，因我們在同個水池做水療，可能我比較理性，我只記得有男生在折我的腰，不過我們回來就辦婚禮，在家都磨合完了才去玩的，這次我們去沖繩夜遊，忑忑也有請爸媽帶，但是去沖繩維恩剛好生理期來，所以在哪裡沒有懷孕的準備。」

過程中王家梁許維恩夫妻一直在做療程，完全放鬆後，回到台灣，就有了女兒忑忑，「我們想說有機會的話明年三–四月間再帶忑忑去，去那裡讓我們很放心。」他們最近也帶去女兒去沖繩，認為女兒表現也很棒，她也很愛玩水。夫妻咸認為馬爾地夫是像天堂一樣的環境，一切都很美好。也是兩人第一次出國的地方，是永恆的紀念。


許維恩說以後應該是傾向自然懷孕，如果要打針的話希望給自己再試試看的機會，畢竟打完後會水腫又浮腫，會很明顯。目前每年已經幫女兒存百萬元以上，而且一直都會有，「我們都已經有幾個朋友說要忑忑當他們媳婦，都是私下的好友。」為女兒存錢只是希望她長大衣食無憂。

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