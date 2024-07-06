D槽女神宮下玲奈火爆槓酸民道歉了！親揭「最大雷點」：怎能不在意？

記者劉宛欣／綜合報導

現年21歲的新生代AV女神宮下玲奈經常透過社群平台分享日常，人紅是非多的她，每當遇到酸民惡意攻擊，她總是選擇公開回擊開砲，經常被粉絲與業界好友勸說不要跟酸民一般見識，5日她透過X（舊稱推特）發文，寫下真實心情「說了討厭還是一直被提起，怎麼能不在意？」

▲宮下玲奈經常槓上酸民。（圖／翻攝自宮下玲奈X）

宮下玲奈經常透過X、IG回覆酸民的留言，5日她發文針對愛槓上酸民的原因給出了解釋，她先是道歉「真的很抱歉，但實在是太煩人了」，她表示：「當你也每天、每天被人對妳的身材指指點點試試看，這樣就會明白了。」她無奈地說自己也不想去在意酸民，但即使已經說過很多次不喜歡那樣的言論，還是有人會故意提起，她直呼「怎麼可能不在意呢？再這樣下去我該怎麼辦？」

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▲宮下玲奈發文。（圖／翻攝自宮下玲奈X）

台灣AV達人一劍浣春秋認為宮下玲奈以後還是會繼續與酸民大戰「改不了」，但他也指出，因為宮下玲奈實在太多日本酸民，所以也間接使她對那些不懂日文、一心一意支持自己的海外粉絲印象很好，經常公開表示喜歡台灣，事實上，她也將在8月來台參加台北國際成人展（TRE），相信到時候台粉能給她許多支持與鼓勵。