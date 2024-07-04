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Super Junior想年輕就留順毛！銀赫苦笑「年紀漸長，空空的」　超現實原因引爆笑

記者張筱涵／綜合報導

Super Junior近來忙於亞洲巡迴演唱會，同時經營YouTube頻道節目「SJ Returns 3.0」，神童和利特最新一集上街詢問年輕族群是否認識他們，也詢問了2位少女的意見，對方說「可以嘗試順毛」髮型後，在棚內觀看影片的銀赫道出了現在的苦處，讓利特直呼好悲傷。

▲▼SJ。（圖／翻攝自YouTube／SUPER JUNIOR）

▲新世代偶像很常留順毛髮型。（圖／翻攝自YouTube／SUPER JUNIOR）

神童和利特隨機訪問到一對正在就讀高一的2位女學生，最後提問「如果想要看起來像5代偶像，該怎麼做比較好呢」，對方思考了一陣子後回應「做點順毛的髮型」，跳出來的資料畫面正是年輕世代偶像RIIZE，的確都是順毛髮型。

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畫面切到攝影棚內後，可見Super Junior除了藝聲以外，都是大旁分或往後梳的髮型為主。銀赫這時候道出了很現實層面的問題：「最近年輕一代的，其實劉海部分和整體髮量都很多，做順毛髮型的話就很好看，可是我們逐漸上了年紀後，就只能旁分或後梳了，因為很空啊。」這讓利特不自覺結巴了一陣子後說「好悲傷」。

▲▼SJ。（圖／翻攝自YouTube／SUPER JUNIOR）▲▼SJ。（圖／翻攝自YouTube／SUPER JUNIOR）

▲利特聽銀赫的超現實原因，結巴了一下說「好悲傷」。（圖／翻攝自YouTube／SUPER JUNIOR）

▲▼SJ。（圖／翻攝自YouTube／SUPER JUNIOR）

▲SJ錄節目當下的髮型可見只有藝聲是順毛。（圖／翻攝自YouTube／SUPER JUNIOR）

南韓網友特別截下這段放到論壇theqoo後引起討論，「哈哈哈哈哈哈，真的是想都沒想過的原因欸」、「過了30歲頭髮真的變薄很多…嗚嗚」、「銀赫說那句話的時候真的好爆笑」、「哈哈哈哈哈沒想過欸，但他們看起來髮量還是滿多的啊」、「可是旁分後梳很帥啊！！哈哈哈哈」。

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