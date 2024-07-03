本土一哥睽違2年回歸民視八點檔！拍攝前堅持「額外稟報神明」

記者黃庠棻／台北報導

44歲男歌手蔡佳麟有著「本土一哥」稱號，從歌唱節目發跡，後來不時會在八點檔挑戰演技，這次他睽違2年又回到螢光幕前，確定加盟民視《愛的榮耀》，一回歸演員身份就表現亮眼，他笑說「平常在《超級冰冰Show》都有即興短劇，也練就戲劇的節奏」，直呼「每次演出都讓自己收穫良多。」

▲蔡佳麟加入《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

蔡佳麟這一次在《愛的榮耀》中，飾演跟神明溝通的廟公林天福，也跟楊瓊華飾演的吳阿麗，一起經營早餐店，慢慢償還之前做生意失敗的債務。由於他在劇中會被神明上身，同時第一次演有特殊體質的角色，所以每一次拍攝之前，劇組都會拜拜，而自己也會額外再稟報告知神明「只是戲劇效果」，坦言「對這件事情蠻堅持的，真的不能胡鬧。」

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▲蔡佳麟在《愛的榮耀》飾演廟公。（圖／民視提供）

不僅如此，蔡家麟的出場戲也令人印象深刻，他在劇中騎車遇到「路倒」的曾子益，以為他有生命危險，沒想到只是酒醉，但礙於家裡有兩個女兒也不能帶回家，就帶回自己的宮廟，兩人初次對戲就上演「撿屍」戲碼，相當逗趣。

▲蔡佳麟在《愛的榮耀》「撿屍」曾子益。（圖／民視提供）

對此，曾子益表示這是第一次跟蔡佳麟對戲，還有特別先查一下對方資料 ，發現他跟藍葦華一樣同是宜蘭人，而剛好他們的台語都很道地，心想「又可以抓到機會可以偷學東西了。」果不其然，蔡佳麟在「撿屍戲碼」加入了自己具有喜感的即興表演，更講出多句「接地氣」的台語，讓他忍不住大讚「大讚蔡佳麟是非常靈活的前輩。」