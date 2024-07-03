林義傑跑戈壁馬拉松遇蛇 全員達陣落下男兒淚

記者葉文正／台北報導

林義傑日前組9人團隊，一起前往蒙古參加「2024蒙古戈壁世界四大極地馬拉松」，他2003年曾赴戈壁參賽，奪下第三名好成績，相隔20年再戰，他坦言心態大為不同，過去追求個人成績，而這次得照顧所有隊員，協助訂飯店、看裝備，跟前顧後責任更大，而當所有人越過終點線，9人全部完賽的當下，他忍不住激動情緒，落下男兒淚。

▲林義傑(中)帶著好友們一起橫越戈壁。（圖／艾迪昇提供）



林義傑帶領選手比賽持續7天6夜，每人要負重10公斤以上裝備，穿越過蒙古大草原、沙丘、山谷，完成250公里的賽道。除了要面對極地的嚴苛環境，還要照顧隊員的情緒，尤其在烈日當頭體能下降，負面情緒、抱怨、質疑就會接踵而來，林義傑笑笑表示，當下就是聆聽對方，等對方負能量高峰過後再來安撫，「我會去接收對方的情緒 ，但不會去記得對方的情緒」，自己的情緒又該如何解決？他楞了一下，爽朗笑稱：「我喔！沒什麼情緒啦！有以前的經驗，所以心理上是輕鬆的。」



▲林義傑(中)帶著好友們一起橫越戈壁。（圖／艾迪昇提供）

林義傑說每天賽程最開心的，就是晚上紮營所有人圍在一起講笑話，他解釋，這個時刻是化解情緒的最佳時機，他自己講笑話，也鼓勵隊員講。眾人最常掛在嘴邊的是血液笑話，有的說：「這次跑完，我的血液可以提煉出忍耐特效藥。」另一人接著：「我的可以提煉出耐熱、免鐵腿膠囊。」苦中作樂的笑聲，常引來讓別國參賽者好奇詢問。極地賽事，難免遇到驚險瞬間，林義傑在賽道上遇蛇盤繞擋路，沒留神竟直接跨過去，休息時經隊友提醒，他才知道自己的動作嚇到蛇，蛇一瞬間還抬頭警戒，想到仍是後怕。

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▲蒙古小朋友們。（圖／艾迪昇提供）



這趟250公里的賽事，林義傑最感動所有人都堅持著自己的夢想，奮力抵達終點，他透露途中有3名隊友韌帶發炎，但仍不放棄目標，當隊員抵達終點，所有人一起鼓掌，林義傑也忍不住情緒掉下眼淚，他說：「男人也是會流淚，看著夥伴成功，一起高舉雙手，互相扶持，達成目標，還有家人在最後一刻出現相擁時，真感動。我跑了30多年，自己拿冠軍都不曾落淚啊！」他感性表示，用我過去的經驗推廣運動，就是自己終生的志業。