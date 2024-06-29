直擊／耳朵懷孕！BTOB美聲飆唱〈如果可以〉　爆笑抓包歌迷打哈欠

記者吳睿慈／台北報導

南韓三代團BTOB團風搞笑，但每個成員都擁有堅強唱歌實力，受到很多粉絲喜愛，他們睽違6年來到台灣開唱，28、29日兩天在TICC舉辦FAN CON，4位成員任炫植、Peniel、徐恩光、李旼赫接連帶來多首好歌，還為了歌迷學中文、台語，場上「水啦」、「哇想膩」、「五告讚」、「笑鼠」等單字全用上，非常接地氣的反應逗地粉絲哈哈大笑。

▲BTOB睽違6年來台開唱。（圖／SHOW Office Entertainment提供）



BTOB任炫植、Peniel、徐恩光、李旼赫4位成員來台會粉絲，連續兩天共吸引6千粉絲到場，4人誠意滿滿，用中文自我介紹，李旼赫打頭陣大喊「水啦」，徐恩光用台語問候「打給好，哇系徐恩光，Melody（官方粉絲名）五告讚」、「要確捏」、「笑鼠」，但他講一講懷疑人生自虧「好像都講錯了」，任炫植以最流利的中文致謝：「謝謝，今天來到這裡，哇這麼多人，好棒啊。」Peniel自我介紹完後也喊著終於來到台北了。

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經典歌曲全部放送，在唱完〈Pray〉後，4人喘吁吁笑喊「原來這首4個人唱也可以」、「很累欸」，真實心聲逗笑觀眾。團體成軍邁進13年，他們感謝歌迷不離不棄的陪伴，任炫植感性說：「可以跟這麼多人一起度過10多年，真的非常幸福。」

▲BTOB台上唸粉絲的紙條。（圖／SHOW Office Entertainment提供）



活動上，BTOB蒐集歌迷的便利貼紙條，台上瞬間變成點歌環節，面對粉絲的清單有求必應，徐恩光、任炫植清唱多首歌，讓台下聽得陶醉。其中一個紙條，粉絲表示「昨天你都站在左邊，今天請你站右邊，讓我多多看你」，沒想到徐恩光霸氣大喊「妳在哪裡？」直接衝下台尋找該名粉絲，近距離給看，全場陷入瘋狂。

他們特地準備了〈如果可以〉，徐恩光、任炫植雙人合唱超完美，堪稱史上最好聽、咬字最清晰版本，但爆笑的是，李旼赫下一秒抓包歌迷在台下打哈欠，他大笑指著對方：「我發現台下有歌迷打哈欠，但她很可愛，跟我對眼後立刻拿應援棒揮。」粉絲的反應很萌。

▲歌迷排字應援為BTOB應援。（圖／SHOW Office Entertainment提供）



接近活動尾聲，台灣Melody舉起排字應援「永遠愛你們」，4人輪流告白「我們更愛你們」，在台上與歌迷合照，粉絲台味十足大喊「YA」，他們也跟著喊YA，場面超爆笑，最後BTOB團內中文擔當任炫植感性表示，「謝謝大家今天來到這裡看我們表演，你們給我們的愛與支持對我們是很大的力量，然後下次來的時候，會跟星材和昌燮一起來的，大家稍等一下，真心感謝，我的心明白了嗎？」全中文表達心意。