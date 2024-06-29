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《不死戀人》主演問候台粉　見上愛告白「佐藤寬太卻離奇消失」

記者吳睿慈／綜合報導

日本電影《不死戀人》由佐藤寬太、青木柚、前「AKB48」王牌成員前田敦子等人主演，電影即將在台灣上映，主創團隊跨海錄製影片，親切地用中文問候「大家好」，向台灣的粉絲打招呼，夠過影片向影迷喊話，期待台灣粉絲看完電影後的心得感想。

▲見上愛、佐藤寬太期待電影《不死戀人》在台灣上映後的評價。（圖／希望影視提供）

▲見上愛、佐藤寬太期待電影《不死戀人》在台灣上映後的評價。（圖／希望影視提供）

得知《不死戀人》即將在台上映，佐藤寬太親切表示：「我覺得很開心，也很想聽聽大家的感想。」見上愛也說：「很好奇它會如何影響不同文化背景下的人。」期待台灣的觀眾看到這部作品。

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導演松居大悟在2022年的《剛好想起你》中，透過展現男女之間略帶苦澀的戀愛引起眾多觀眾的迴響，新作品《不死戀人》是一部醞釀了10年以上的傾心之作，從初次接觸到原作起，松居導演就一直被兩位主角深深吸引，終於能夠製作這部作品時，更表露喜悅之情：「喜歡是無敵的，我無法放棄，我捨棄了這十年來所積累的一切去挑戰這部作品。」展現出對《不死戀人》的覺悟。

▲▼ 《不死戀人》見上愛、佐藤寬太。（圖／希望影視提供）

▲見上愛彈吉他片段，充滿粉紅泡泡。 （圖／希望影視提供）

電影裡一場在校園中彈奏吉他的片段充滿粉紅泡泡，見上愛將無法傳達給對方的心情，以及希望他不要忘記的想法，全部融入這歌詞和演奏中，讓每個音符的力度和歌詞都有了重量，戲外她卻俏皮表示：「這首歌我已經很久沒彈了，所以當時非常緊張，趕緊開始練習！」

談及與佐藤寬太的合作，見上愛也開心地說道：「他非常開朗有趣，真誠的性格在飾演淳的時候表現得淋漓盡致，並且會根據拍攝當下的情況作出即時反應與演技上的變化，所以與他合作非常愉快。」

▲▼ 《不死戀人》見上愛、佐藤寬太。（圖／希望影視提供）

▲見上愛鼓起勇起告白，佐藤寬太卻消失了。（圖／希望影視提供）

《不死戀人》電影劇情講述長谷部梨之（見上愛飾演）年幼時遇見了命中注定的白馬王子甲野淳（佐藤寛太飾演），從此對他無法忘懷。到了中學時，梨之再次見到成為田徑選手的淳，鼓起勇氣告白，卻在那一瞬間，男方消失在她眼前，彷彿從來沒有在這世界上存在過，身邊也沒有任何一個人擁有淳的記憶，展開一段純愛故事。電影預計7月26日在台上映。

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不死戀人, 佐藤寬太, 青木柚, 前田敦子

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