老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

記者王靖淳／綜合報導

人氣YouTuber「老高與小茉」頻道擁有600多萬的粉絲訂閱，不過他在上個月卻突然宣布，未來影片改為兩週更新一次，坦言工作負荷已到極限，消息曝光後引發粉絲討論。最近就有網友在路上偶遇老高與小茉，同時也將兩人散步的模樣拍下來後上傳至小紅書。

▲有網友在路上偶遇老高與小茉。（圖／翻攝自小紅書、Instagram／mr.and.mrs.gao）

透過網友在小紅書分享的照片可見到，老高身穿一件黑色T恤和灰色短褲，肩上斜背一個米色的小包。小茉則穿著一件白色長袖，下身搭配白色短褲，頭上還戴著一頂淡綠色的鴨舌帽，腳上穿著一雙白色運動鞋，一手握著愛犬「力氣」的牽繩，夫妻倆一起散步遛狗，畫面曝光後，讓部分網友留言讚嘆，「小茉身材真的好。」

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▲老高與小茉日前宣布影片改成雙週更新。（圖／翻攝自Instagram／mr.and.mrs.gao）

為此，原PO在文中寫道，自己在等紅綠燈時看見一隻熟悉的小狗，隨即認出這是YouTuber老高與小茉的愛犬。事實上，老高日前才在新片中提到，他將暫停頻繁的內容更新，改為雙週更新，以便能抽出更多時間陪小茉，如今原PO在偶遇老高後，進一步確認這消息的真實性，並表示：「看來是真的。」