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陳美鳳馬來西亞開唱　 與5000名粉絲狂嗨90分鐘

記者許逸群／台北報導

藝人陳美鳳日前在馬來西亞完成個人演唱會，與5000位粉絲嗨翻一整夜。陳美鳳精心準備了90分鐘的演出，她表示這是睽違多年的個人的演唱會，希望是活潑又熱鬧的綜藝秀，讓買票的粉絲看得值回票價，所以為此特製了衣服以外，還有訂製6位數字的假髮，讓造型更加百變。

▲▼陳美鳳登馬來西亞雲頂獻唱。（圖／民視提供）

▲陳美鳳登馬來西亞雲頂獻唱。（圖／民視提供）

事實上，陳美鳳的演唱會相當高規格，從她及「黑旋風」一抵達大馬，就隨即進表演場彩排，現場工作人員從導演、工作人員到舞者都是外國人，在溝通上又增加的困難度，好在大家對表演都很有默契與敬業，彩排演出非常順利。陳美鳳表示，雖然壓力很大，但完成後覺得自己完成一個任務，非常開心！

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▲▼陳美鳳登馬來西亞雲頂獻唱。（圖／民視提供）

▲演唱會5000張門票秒殺。（圖／民視提供）

陳美鳳表示，很感謝杜紹穎與杜家慶組成的「黑旋風」，能夠在大馬一起合唱經典歌曲《繁華攏是夢》、《熱線你和我》與《寶貝對不起》，甚至在演唱會最後，粉絲安可聲連連，也讓陳美鳳再次邀請「黑旋風」一起演唱《可愛的玫瑰花》與《癡情的玫瑰花》，讓現場粉絲嗨翻。

▲▼陳美鳳登馬來西亞雲頂獻唱。（圖／民視提供）

▲陳美鳳與黑旋風、國外籍舞者一起合影留念。（圖／民視提供）

陳美鳳透露，當落地大馬開始彩排時，其實壓力很大，因為以往都有很多歌手一起演出，很怕沒有做好，所以「超前部署」在台灣就彩排了好幾回。演唱會結束後，陳美鳳也跟演唱會團隊一起慶功，再與姐妹淘飛到新加坡找老朋友李南星，一起在新加坡過生日之旅。

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