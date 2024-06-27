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台灣之光！蔡家蓁獲美國全球音樂獎肯定：台語歌需要被更多人聽見

記者蔡琛儀／台北報導

第35屆金曲獎本週六登場，蔡家蓁今年憑著專輯《彼个秘密》，入圍最佳台語女歌手獎，不過在金曲獎頒獎典禮前，蔡家蓁已率先從美國獲得捷報，拿下全球音樂獎 (Global Music Awards)最佳女歌手與最佳MV兩項目的銀牌獎。

▲▼蔡家蓁喜獲全球音樂獎最佳女歌手與最佳MV銀牌獎。（圖／時代創藝提供）

▲蔡家蓁喜獲全球音樂獎最佳女歌手與最佳MV銀牌獎。（圖／時代創藝提供）

得知自己的專輯得到全球音樂獎的肯定，蔡家蓁欣喜的說：「台語文化、台語歌真的很美，它需要被更多人聽見，希望未來我能帶著台語歌飛往更遠的地方去。」

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《彼个秘密》專輯中，蔡家蓁投入大量的心力，從詞曲創作、唱片企劃、主視覺、MV拍攝等，每個環節都盡全力參與，專輯中探討家暴議題、親子衝突議題、性騷擾Metoo議題、網路霸凌等議題，家蓁坦言「揭開那些不堪的自己，才是與自己和解的開始。」

▲▼蔡家蓁喜獲全球音樂獎最佳女歌手與最佳MV銀牌獎。（圖／時代創藝提供）

▲蔡家蓁已是三度入圍金曲獎。（圖／時代創藝提供）

此外，已是第三次入圍金曲的蔡家蓁依然緊張，從得知入圍後就開始戒澱粉減肥到現在，昨天試穿典禮服裝，終於達標服裝師的理想體態，她也透露，這次的金曲戰袍是比較有個性的設計、性感誠意不會少，但會再兼具衝突的概念，可以復古也可以時尚，期許自己能在金曲紅毯上再次成為大家的焦點。

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