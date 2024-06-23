如果回到具荷拉生前？KARA昇延哭慘：想再去海邊⋯　受訪畫面心碎

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星具荷拉於2019年11月輕生去世，她走得突然，當時隊友KARA昇延第一時間趕到家裡，卻已經是天人永隔。節目《想知道真相》最新一集裡，公開了具荷拉去世後家中遭竊的謎團，並採訪到昇延，被問及「如果時間回到具荷拉沒過世前，妳會想為她做什麼？」昇延沈默了幾秒掉下眼淚，模樣令人心碎。

▲KARA昇延受訪回憶到好友具荷拉。（圖／翻攝自《想知道真相》）



KARA團體活動曾經一度暫停，但昇延與具荷拉感情深厚，時不時還是會私下聚餐，具荷拉突然輕生，身為好友的昇延最為震撼，多次在鏡頭前憶及對方掉下眼淚。她近日接受《想知道真相》採訪，被節目單位問到「如果時間回到具荷拉沒過世前，妳會想為她做什麼？」她流下了眼淚，「有一次感到壓力很大的一天，我們有一起去附近的海邊玩，還去了遊樂室，看了煙火，還有一次棒球朝我們這裡飛來然後還一起吃飯。」

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▲KARA昇延回憶過去與具荷拉一起出去玩的日子，當場哭慘。（圖／翻攝自《想知道真相》）



昇延哽咽說：「我覺得那一天很好，想要再次擁有那樣的一天。」她的心願再也無法實現，也讓粉絲聽了很心酸，採訪影片曝光後，粉絲不捨留言「好想抱抱她」、「好難過」、「再也看不到兩人合體畫面了」。

《想知道真相》該集節目，還一併公開了具荷拉過世後，家中遭竊的謎團，一名神秘男子於1月14日凌晨零時15分左右爬牆從2樓陽台進入房間裡，所有的高價精品都沒動，只抱走了一個保險箱，據悉，裡面放有具荷拉生前使用的手機。

▲具荷拉過世後家中遭小偷，保險箱遭搬走。（圖／翻攝自《想知道真相》）



保險箱偷竊案至今沒能結案，4年過去，哥哥認為「這不是單純的偷竊案」，節目《想知道真相》更拜訪多位專家，靠著AI技術修補了CCTV的畫質，過去遺漏掉的嫌犯外貌特徵逐漸還原，根據專家分析，該名男子年齡介於25歲到35歲之間，他當時戴著眼鏡且左耳掛有耳環，嫌犯肖像畫首度公開，是否會案件帶來一線希望，引起各界注意。